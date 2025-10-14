Plansız borçlanmanın bedeli: Altın yükseldikçe Hazine'nin borcu artıyor

Altın fiyatlarındaki keskin yükseliş yatırımcısına büyük kârlar sağlarken altın borçlanması süren Hazine ve Maliye Bakanlığı’na negatif etki yaptı. Hazine’nin 2024 ile 2025 yıllarında ihraç ettiği ve 2026 yılı içinde ödemesi gereken altın borcunun faturası 9,4 milyar dolar arttı.

2017 YILINDA BAŞLADI

Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 2017 yılından itibaren altın cinsi tahvil ve kira sertifikası ihraçlarına başladı, 2020 yılında en hızlı altın borçlanmaları gerçekleştirildi. 2023 yılında altın cinsi borçlanmaya verilen ara 2024 yılında yeniden başladı. 2024 ve 2025 yıllarında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 8 altın tahvili, 8 de altına dayalı kira sertifikası ihraçları yapıldı. Bu ihraçların tamamının geri ödemesi gelecek yıl ocak ayında başlayarak ekim başına kadar tamamlanacak. En yüklü ihraçlar olarak geçen yıl şubatta yapılan yaklaşık 16.9 ton altın tahvili ve 24.3 ton altına dayalı kira sertifikası ihraçları öne çıkarken gelecek yılın ilk ayının sonunda 6.5 ve 20.9 tonluk altın tahvil ve kira sertifikası geri ödemesi bulunuyor.

Yapılan hesaplar ve Hazine'nin verilerine göre iki yılda Hazine 183 milyon 867 bin 45 gram altın tahvil ve kira sertifikası ihalesi yaptı. Bu yaklaşık 183.9 tonluk bir altın borcu olduğunu ortaya koyarken ons birimiyle de bu miktarın 5.9 milyon onsa eşdeğer olduğu hesaplandı. Hazine'nin altın borcunun ihraç günü altın ons fiyatı göz önüne alınarak yapılan hesapta 14 milyar 686,3 milyon dolar olurken dün 4070 dolar açılan altının ons fiyatı ile borcun dolar karşılığı 24 milyar 62 milyon dolara yükseldi. Yani altın fiyatlarındaki keskin yükseliş Hazine'nin altın borcunu yaklaşık 9,4 milyar dolar daha artırdı.