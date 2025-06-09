Plansız ihaleler israfı katladı

İktidar, genelgeler ile tasarrufu büro malzemeleri ile personel servisi gibi temel ihtiyaç kalemlerinde ararken kamu ihaleleri, israfın sembolü haline geldi. Plansızlık ve öngörüsüzlük nedeniyle maliyeti katlanan kamu projeleri için devletin kasasından fazladan milyarlarca liralık kaynak kullanıldı.

2025’in ocak-mayıs döneminde ihale edilen ve yapımına başlanan bazı kamu projeleri, çeşitli nedenlerle yarım kaldı. Yarım kalan projeler arasında okul ve lojman inşaatları da yer aldı.

BirGün, yarım kalan kamu projeleri için kullanılan ek kaynağa mercek tuttu. Yarım kalan projelerin tamamlanması için düzenlenen ikmal ihalelerine yönelik veriler, çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.

İhale verilerine göre, ocak-mayıs döneminde 10 kamu projesi, öngörülen sürede tamamlanamadı. Projelerin yapımı için gerçekleştirilen ilk ihaleler kapsamında toplam 596 milyon 955 bin TL harcama yapıldı. Tamamlanamayan projeler için düzenlenen ikmal ihalelerinin maliyeti ise dudak uçuklattı. Ocak-Mayıs 2025 döneminde yarım kalan kamu projelerinin tamamlanması için 4 milyar 488 milyon 317 bin TL’lik ek harcama daha gerçekleştirildi.

İSRAF HARCAMALARI

• Kayseri’de 117,2 milyon TL’lik harcama ile Haziran 2021’de yapımına başlanan 2 bin kişilik öğrenci yurdu, planlanan sürede bitirilemedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, öngörülen sürede bitirilemeyen yurt inşaatının tamamlanması için Nisan 2025’te 1 milyar 561 milyon TL’lik yeni bir anlaşma daha yaptığı öğrenildi.

• Aydın’da, 2023 yılında 73,6 milyon TL harcama ile yapımına başlanan hükümet konağının müteahhidi, AKP heyetinin ziyareti ve “En kısa sürede bitirilecek” açıklamasından kısa bir süre sonra inşaatı yarım bıraktı. Konağın tamamlanması için 11 Nisan’da 28 milyon 550 bin daha ödendiği, konağın maliyetinin 102,2 milyon TL’ye fırladığı belirtildi.

• Aralık 2020’de, “Malatya’ya müjde” olarak ihale edilen Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın maliyetinin, öngörüleni 19 kat aştı. Bir türlü tamamlanamaması nedeniyle “Hayal icraat” olarak nitelendirilen havalimanı terminal binasının 194,3 milyon TL olarak açıklanan yapım maliyetinin, 3,7 milyar TL’ye fırladığı belirlendi.