Plansız yıkımın bedeli öğrenciye

Şırnak Uludere’de aynı binada eğitim-öğretim veren Merkez Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu için sene başında ‘‘depreme dayanıksız olduğu’’ gerekçesiyle yıkım kararı verildi ve boşaltıldı. Öğrencilerin bır kısmı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’ne bir kısmının ise okul olarak inşa edilen ancak daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan binaya yerleştirildi. Veliler, ‘‘9 yıldır yıkım kararı var ancak sene başında bu yapıldı. ilçe Milli Eğitim müdürlüğü binasında ders gören çocuklarımız kamuya açık bir binada ve herkes rahatlıkla girip çıkıyor. Bu bizi endişelendiriyor. İkili eğitim ile kalabalık sınıflar, eğitimin kalitesini de olumsuz etkiliyor’’ dedi.

50-60 KİŞİLİK SINIFLAR

Veliler okulun 9 yıldır yıkım kararı olduğunu anımsatarak ‘‘Depreme dayanıksız bir okul ve yıllardır yıkılmayı bekliyordu. Okullar kapanınca yıkılmasını bekliyorduk ancak sene başında bu karar verildi. Yetkililerle görüştük. İlçe milli eğitimin önümüzdeki hafta binadan çıkacağı, boşaltma kararı alındığı ifade edildi’’ dedi.

Bir başka veli ise boşaltılan okuldaki öğrencilerin iki ayrı binaya dağıtıldığına dikkat çekti. Veli, şöyle devam etti: ‘‘Verilen bu karar ile mevcut öğrencilerin okula giriş-çıkış ve ders süreleri değiştirilmiştir. Sıkılaştırılmış bir ders programıyla çocuklarımızın teneffüs ve dinlenme saatleri oldukça kısaltılmıştır. Bu durumdan hem çocuklarımız hem de öğretmenler olumsuz etkilenmektedir. Özellikle 8-10 yaş aralığındaki çocuklarımız, ders gördüğü ortamın kamu hizmetine açık olması, gün boyunca her türlü vatandaşımızın rahatça girip çıkabilmesi, sınıfların küçük olması gibi nedenlerden derslere odaklanamamaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de binada olması nedeniyle teneffüs saatleri kısa.

Bina bahçesinde yeterli güvenlik önlemleri olmadığından çocuklarımızın can güvenliği tehlikesi de bulunmaktadır. Yıkılan okulumuzun da ne zaman yıkılıp yapılacağı belli değil. Yaklaşık bin öğrenci, veli ve öğretmen olumsuz etkilenmiştir. Kalıcı çözüm olarak ilçe milli eğitim müdürlüğünün ilçe merkezlerinde durumu müsait olan Halk Eğitim Müdürlüğü binası, müftülük binası, eski belediye binası gibi yere taşınması sağlanabilir. Okul ortamının değişmesi nedeniyle yeterli boş saat olmadığından LGS ve YKS sınavlarına hazırlık kursları iptal edilmiştir. Çocuklarımızın geleceğinden endişeleniyoruz.’’

Eğitim Sen Şırnak Başkanı Adnan Şenbayram ise Şırnak genelinde 4-5 okul için yıkım kararı verildiğini anımsatarak ‘‘Boşaltılan okullar diğer okullarda eğitim görünce sınıf mevcutları da artıyor’’ diye konuştu. Şenbayram, ‘‘Uludere’de okul için yapılan kamu binaları birkaç yıldır içe milli eğitim, karakol gibi amaçlarla kullanılıyor. Şırnak merkezde de benzer durumlar var. Buradaki öğrenciler iki ayrı binada eğitim alıyor. Sınıflar 50-60 kişi gibi kalabalık’’ değerlendirmesini yaptı.

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BAKAN TEKİN’E SORULDU

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, okulun taşınması ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ne soru önergesi verdi. Aslan "Sıkıştırılmış programdan yalnızca öğrenciler değil, öğretmenler ve velilerin de olumsuz etkilendikleri tarafımıza aktarılmıştır. 8-10 yaş aralığındaki diğer öğrenciler herkesin rahatlıkla girip çıktığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında derse girmek zorunda ve bu durumun velileri oldukça endişelendirmektedir. Resmi bir binada küçük sınıflarda derse girmek zorunda bırakılan çocukların teneffüs aralığında dinlenmeleri mümkün olmayıp oyun dahil hiçbir sosyal aktivitelerinin olmadığı yine bina bahçesinde de yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı tarafımıza aktarılan bilgiler arasındadır" dedi. Aslan, Bakan Tekin’e özetle şu soruları sordu: "Okulların yıkım kararı öncesinde eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve uygun koşullarda çocukların eğitim almaları için ne tür bir planlama yapılmıştır? Artan öğrenci sayısı nedeniyle eğitimin aksamaması ve çocukların olumsuz etkilenmemesi için nasıl bir önlem alınmıştır?"