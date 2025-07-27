Plansızlığın faturası milyarlarca lira!

İktidar, etkisi tartışılan genelgeler ile tasarrufu kırtasiye ve büro malzemeleri ile personel servisi gibi temel ihtiyaç kalemlerinde ararken kamu ihaleleri, israfın sembolü haline geldi.

Plansızlık ve öngörüsüzlük nedeniyle maliyeti katlanan kamu projeleri nedeniyle devletin kasasından fazladan milyarlarca liralık kaynak kullanıldı.

2025 yılının ocak-temmuz döneminde ihale edilen ve yapımına başlanan bazı kamu projeleri, çeşitli nedenlerle yarım kaldı. Yarım kalan projeler arasında okul, hastane ve lojman inşaatları da yer aldı.

ÇARPICI TABLO

Plansızlığın sembolü halini alan ve büyük kaynak israfına yol açan yarım kalan projelerin tamamlanması için kamu kaynakları adeta seferber edildi. BirGün, yarım kalan kamu projeleri için kullanılan ek kaynağa mercek tuttu. Yarım kalan projelerin tamamlanması için düzenlenen ikmal ihalelerine yönelik veriler, çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.

Ocak-Temmuz 2025 döneminde, yarım kalan kamu projelerinin tamamlanması amacıyla düzenlenen ikmal ihaleleri kapsamında kamunun kasasından, 12 milyar 261 milyon 11 bin TL çıktı. Bazı tamamlama ihalelerinin kamuya maliyetinin 3 milyar TL’yi aşması dikkati çekti.

YARIM HARCAMA TAM

2025’in yedi ayında gerçekleştirilen en maliyetli ikmal ihalelerinden bazıları, şu şekilde sıralandı:

• Kocaeli İzmit Umuttepe Yerleşkesine Katlı Otopark ve Camii: 479 milyon TL

• Van Çevreyolu: 3 milyar 342 milyon 999 bin TL

• Kayseri Öğrenci Yurdu: 1 milyar 561 milyon TL

• Tatvan Çevreyolu: 2 milyar 436 milyon 999 bin TL

• Samsun Tekkeköy Devlet Hastanesi: 1 milyar 649 milyon 61 bin TL