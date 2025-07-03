Plansızlık öğretmeni hayattan koparıyor!

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmen atamalarında attığı her adım eğitimcileri mağdur etmeye devam ederken farklı iş kollarında çalışmak zorunda bırakılan öğretmenler iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor.

29 yaşındaki resim öğretmeni Ahmet Enes Gül, geçimini sağlamak için Antep’te çalıştığı inşaatta iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi.

Gül'ün çalıştığı inşaatta 6. kattan başına kalıp tahtası düşmesi sonucu ağır yaralandığı belirtildi. Gül’ün, 8 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yaptığı açıklamada, yaşananın bir kaza olmadığını bir sistem sorunu olduğunu belirtti.

Özbay, “Yıllarca emek verip öğretmen olan gençlerimiz, diplomalarıyla inşaatlarda can veriyor, umutsuzluk içinde canına kıyıyor. Ataması yapılmadığı için hayatını kaybeden bir öğretmenin ardından sadece başsağlığı dilemek yetmez. Artık bu haksızlık son bulmalı. Eğitim sistemindeki plansızlık, binlerce gencin hayatına mal oluyor’’ dedi.