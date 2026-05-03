Plansızlık sahili adeta yok etti
Marina projesiyle Samsun sahili ranta açılırken 19 yıl önce inşa edilen mendireğin yarattığı erozyon sahili yok etti. CHP’li Belediye Meclis Üyesi İpek, uyarıların dikkate alınmadığını ve erozyonun göz göre göre geldiğini söyledi.
İktidarın rant ve talan odaklı projeleri kentlerin kıyı şeridini ve doğal alanlarını her geçen gün yok ediyor. Bunun bir adresi de Samsun. Yaklaşık 24 kilometrelik sahil şeridi ve doğal plaj alanlarına sahip kentte kumsal alanlar plansız projeler sonucu kıyı erozyonuna uğradı.
Kentte 1994 ve 2004 yıllarında Dereköy Balıkçı Barınağı’nın inşa edilmesiyle beraber başlayan kıyı erozyonu bugün 19 Mayıs ilçesinden Atakum ilçesine kadar ilerledi. Erozyonla birlikte yurttaşların denize girdiği, vakit geçirdiği plajlar adeta yok olmaya başladı. Erozyonun, sahildeki yerleşim bölgelerini etkilememesi adına kumsal alanlara kaya döşenirken büyük bir bölümü ise sular altında kaldı.
ÇÖZÜM DEĞİL, ÖTELEME
Çevre Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ise yaşanan soruna karşı Temmuz 2025’te Dereköy Balıkçı Barınağı’ndan başlayıp Atakum’daki Polis Meslek Yüksek Okulu’nun 750 metre doğusuna kadar uzanan hatta 49 adet dalgakıran içeren imar planı teklifi verdi. Ancak teklif, Atakum Belediyesi Meclis Komisyonu tarafından Ağustos 2025’te hazırlanan rapor- la reddedildi. Teklifte planlanan dalgakıranların sahil şeridindeki erozyonu engellemeyeceği aksine dalganın vurduğu yeri değiştirerek erozyonu kentin doğusuna öteleyeceği vurgulandı.
Raporda çözümün Balıkçı Barınağı’nın erozyona neden olan mendireğinin revize edilmesinde olduğu belirtilse de bakanlıklardan rapora 8 aydır dönüş gelmediği vurgulandı.
RANT ODAKLILAR
Samsun Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Hasan İpek, Balıkçı Barınağı’nın mendireğinin uygun yapılmadığına ilişkin hazırlanan raporların dikkate alınmamasına tepki gösterdi. İpek, “Taflan’da oluşan erozyona karşı engelleyici kayalardan mahmuzlar yerleştirildi ama erozyon böylelikle 100-150 metre doğuya kaydı. Böyle devam ederse yıllar içerisinde erozyon ilerlemeye devam edecek” dedi.
İpek, 2011-2015 yılları arasın- da 27 milyon TL akıtılarak Kurupelit Körfezi’nde inşa edilen Körfez Marina nedeniyle erozyonun 250-300 metre daha doğuya kaydığına dikkat çekti. İpek, Marina’nın mendireğine ek yapılan mendirek ile kıyı erozyonunun engellenmeye çalışıldığını ifade etti. Marina’nın rant odaklı inşa edildiğine dikkat çeken İpek, “Ticaret merkezine çevirecek- leri bu Marina ile hem kamusal alanlar ranta açıldı hem de mendireği erozyonu ittiği için yeniden bir proje üretildi. Bu proje de ne erozyonu artırmayacağı gibi engellemeyecek. Ayrıca erozyon nedeniyle limanın içi kumla doldu. Şu anda kullanılamaz durumda olduğu için burada bir yenileştirme yapacaklar. Bu yapılırken tabii bu limanın üçte birini, yani 105 dönümlük alanını doldurmayı düşünüyorlar, bu da ayrı bir kamu zararı” ifadelerini kullandı.
19 yıl önce uyarıldı
Nisan 2007’de Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emre Otay’ın hazırladığı rapor ise kentte bugün yaşanan sorunlara ışık tuttu.
Otay’ın raporuna göre, balıkçı barınağı ile ortaya çıkan erozyonu durdurmak amacıyla inşa edilen mahmuzlar sorunu çözmezken, erozyonu her seferinde 250 metre doğuya doğru öteledi. Erozyona karşı 2007 yılını geçirmeden yapılması gereken önerilerin sıralandığı raporda, aynı zamanda bu önerilerin yapılmaması durumunda her tarafı kaplayan ve doğal kumsalları sonunda tamamen kaya ve moloz yığınlarına dönüştüren ve ayrıca toplam erozyonu artıran bir yapıya dönüşebileceği belirtildi.
Raporda, alınacak önlemlerin işe yaramaması durumunda Kızılırmak Deltası’ndaki sulama kanalının kıyıya paralel kısmının iptal edilmesi ve sahayı doğal haline bırakılması önerildi.
Raporda, barınağın mendireklerinin yerinden sökülmesi ve doğal kum akışının yeniden temin edilmesi gerektiği belirtildi.