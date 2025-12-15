Plastiğe alternatif olarak kullanılan cam pipetlerle ilgili dikkat çeken uyarı

Cam pipetlerin diş teması, darbe ya da ani sıcak–soğuk değişimleri nedeniyle kolaylıkla kırılabildiği; kırılma halinde ise ağız ve sindirim sisteminde ciddi yaralanmalara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Uzmanlar, özellikle çocuklar ile bakıma muhtaç bireylerde cam pipet kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acil Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Tezel, cam pipetler başta olmak üzere cam ürünlerin yanlış kullanım veya kazalar sonucu kırılarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi. Tezel, camdaki kırıkların her zaman çıplak gözle fark edilemediğini, bazı durumlarda mikro çatlakların oluşabildiğini belirtti.

Camın üretiminde kullanılan malzemelere göre kırılma riskinin değişebildiğine dikkat çeken Tezel, özellikle çocuklarda plastik pipetlerden kalan çiğneme alışkanlığının cam pipetler için büyük risk oluşturduğunu ifade etti. Tezel, “Çiğneme hareketiyle cam pipetler kırılabilir. Ayrıca camın doğası gereği ani sıcak–soğuk değişimleri de çatlama riskini artırır. Örneğin bulaşık makinesinden çıkan çok sıcak bir cam pipetin bir anda soğuk ortama maruz kalması kırılmaya yol açabilir” dedi.

Camın ağızla temasında dişlerin sert yapısının mevcut çatlakları belirginleştirebileceğini kaydeden Tezel, kırık camın ağız içindeki yumuşak dokular için ciddi tehlike oluşturduğunu vurguladı. “Damak, dil ve boğazın arka bölümleri yaralanmaya çok müsaittir. En küçük kırık bile camı jilet gibi keskin hale getirir. En kötü senaryo ise kırılan cam parçasının yutulmasıdır” diye konuştu.

KAN KUSMA ŞİKAYETİYLE BAŞVURUYLA ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Yutulan cam parçasının yemek borusundan mideye, oradan da bağırsaklara kadar ilerleyebileceğini belirten Tezel, bu tür yaralanmalara müdahalenin zor olduğunu söyledi. Ağız içi ve yemek borusunun endoskopik yöntemlerle değerlendirilebildiğini aktaran Tezel, cam parçasının bağırsaklara ulaşması durumunda bazı vakalarda cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olabildiğini ifade etti. Yemek borusunda hayati damar yapılarının bulunduğunu hatırlatan Tezel, bu bölgeye saplanan camın ciddi kanamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Tezel, bazı vakalarda hastaların kan kaybına bağlı şok tablosuyla ya da kan kusma şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurabildiğini ifade etti.

“CAM YUTULURSA HEMEN ACİL SERVİSE BAŞVURULMALI”

Cam yutulması halinde yapılması gerekenlere de değinen Tezel, “Kişi en kısa sürede acil servise ulaştırılmalı. Camı kendi kendine çıkarmaya çalışmamalı, kusmaya zorlanmamalı. Bu tür girişimler camın hareket ederek dokulara daha fazla zarar vermesine neden olabilir” dedi.

Cam pipetlerde kırık, çatlak ya da şekil bozukluğu şüphesi varsa kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Tezel, genel olarak pipet kullanımını da önermediklerini belirterek, “Bardaktan içmek her zaman en güvenli ve en sağlıklı yöntemdir” ifadelerini kullandı.

Pipetlerin demans, Alzheimer gibi hastalıkları olan ya da bakıma muhtaç bireylerde sık kullanıldığına dikkat çeken Tezel, bu grupta riskin daha yüksek olduğuna işaret etti. “Bilinç durumları yeterli olmadığı için yaralanmayı fark edemeyebilirler. Bu da tanıyı zorlaştırır. Bu nedenle bakım hastalarında cam pipetlerden ve ağız dokularına zarar verebilecek sert pipetlerden mümkün olduğunca uzak durulmalı” uyarısında bulundu.