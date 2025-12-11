Plastik atıklar çöpe gömülüyor: Geri dönüşüm 'sıfır'a yakın

HABER MERKEZİ

Greenpeace ABD ofisinin yayımladığı “Plastic Merchants of Myth” (Plastik Efsane Tüccarları) raporu, plastik endüstrisinin yıllardır sürdürdüğü “geri dönüşüm” söyleminin teknik ve ekonomik açıdan gerçekliği olmadığını ortaya koydu. Rapora göre ABD’de plastik geri dönüşüm oranı yüzde 5’e kadar gerilerken, geri kalan atıkların önemli bölümü çöp sahalarına gömülüyor veya başka ülkelere ihraç ediliyor.

Greenpeace ABD ofisinin yayınladığı "Plastik Efsane Tüccarları raporu, plastik endüstrisinin yıllardır sürdürdüğü "geri dönüşüm" iddiasının teknik ve ekonomik olarak karşılığının bulunmadığını belgeledi. Raporda yer alan verilere göre, ABD'de üretilen plastik atıkların yüzde 86'sı doğrudan çöp sahalarına gömülüyor. Geri dönüşüm sistemi o kadar verimsiz ki, en yaygın bilinen plastik türlerinde bile kapasite iflas etmiş durumda. Greenpeace şu bilgileri paylaştı;

Kahve kapsülleri, plastik tabak, çatal ve bıçaklar: Geri dönüşüm oranı ve kapasitesi %0.

Yoğurt kapları ve paket servis kutuları: Geri dönüşüm kapasitesi sadece %2.

Şişeler: En "geri dönüştürülebilir" bilinen şişelerde bile kapasite %21-22 seviyesinde kalıyor.

ÇÖPÜ BİZ NİYE ALIYORUZ?

Raporda dikkat çekilen en kritik başlıklardan biri ise ABD ve Avrupa’nın artık işleyemediği plastik atıkların, “geri dönüştürülebilir hammadde” etiketiyle Türkiye gibi ülkelere ihraç edilmesi. Greenpeace Türkiye’nin sürdürdüğü “Vize Yok” kampanyası da bu noktada raporun bulgularıyla desteklenmiş oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer şunları söyledi: