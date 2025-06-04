Plastik çağ: Suya geçiyor, toprakta birikiyor

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle plastik kirliliğine dikkat çeken Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Merve Erçelik Koncak, "Plastiklerin doğada parçalanıp dağılmasının 500 yıla kadar sürebileceği kimi plastiklerin toprakta sonsuza kadar varlığını koruyacağı düşünülmektedir" dedi.

Plastik kirliliğinin, iklim değişikliği krizi, doğa, toprak ve biyolojik çeşitlilik kaybı krizi ve kirlilik ve atık krizini daha da derinleştirdiğini ifade eden Koncak, "Küresel olarak, her yıl tahminen 11 milyon ton plastik atık su ekosistemlerine geçmekte tarımsal üretimde plastik kullanımı nedeniyle de kanalizasyon ve çöplüklerden kaynaklanan mikroplastikler toprakta birikmektedir. Plastiklerin doğada parçalanıp dağılmasının 500 yıla kadar sürebileceği kimi plastiklerin toprakta sonsuza kadar varlığını koruyacağı düşünülmektedir" diye konuştu. Dünyada plastik üretimi 1950’den bu yana yaklaşık 230 kat arttığına dikkat çeken Koncak, şöyle devam etti:

"OECD verilerine göre üretilmiş plastiğin yüzde 79’u da atık haline gelmiştir. Her yıl yaklaşık 353 milyon ton plastik atık üretilmeye devam etmektedir. En yaygın plastik kirliliği kaynakları, tek kullanımlık plastikler, endüstriyel üretim artıkları, ticaret ve lojistik, denizcilik ve balıkçılık atıkları, tarımsal plastikler ve sentetik tekstillerdir. Ortaya çıkan plastik atıkların yüzde 9’u geri dönüştürülmekte, yüzde 19’u yakılmakta, yüzde 50’si düzenli depolama alanlarına gönderilmekte ve yüzde 22’si doğrudan çevreye sızmaktadır. Her yıl yaklaşık 11 milyon ton plastik denizlere karışmaktadır. En çok plastik atık üreten ülkeler ise ABD, Çin, Hindistan, Brezilya, Endonezya'dır. ABD en fazla kişi başı üretimin olduğu, Çin toplam üretimin en yüksek olduğu, Hindistan, Brezilya ve Endonezya ise çevresel sızıntının en yüksek olduğu ülkelerdir."

PLASTİK ATIK ÜLKESİ

Türkiye'nin, Avrupa ülkelerinden en fazla plastik atık ithal eden ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Merve Erçelik Koncak, "2023 yılında Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'den toplam 456 bin 507 ton plastik atık Türkiye'ye gönderilmiştir. Bu miktar, günde yaklaşık yüz yirmi beş çöp kamyonu plastik atığa eşdeğerdir. Ayrıca plastik üretimi de Türkiye'de 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde sekiz artarak 9.9 milyon tona ulaşmıştır" dedi. Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sabri Serhan Olcay ise "Unutmayalım ki, plastik hasta eder, öldürür ve plastik üretimi, kullanımı ve imha edilmesi tüm canlılar için risklidir" diye konuştu.