Plastik işçileri greve hazır

Emek Servisi

İstanbul Hadımköy’de bulunan As Plastik’te Petrol-İş üyesi işçilerin işten çıkarılmalarıyla başlayan direniş sürüyor. İşçiler, yarın greve çıkmaya hazırlanıyor. Grev hazırlıklarına devam eden işçiler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla taleplerini bir kez daha sıraladı.

İşçiler, dün sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda "İnsanca çalışma koşulları, sendikal örgütlenme mücadelemiz 16. gününde! Greve 2 son günümüz. Taleplerimiz net: İşten atılan arkadaşlarımız işe geri alınsın, ücretlere yüzde 35 zam yapılsın, banka promosyonları işçilere verilsin, özel sağlık sigortası sağlansın" dedi.