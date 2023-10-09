Plastik kasa yüklü TIR'ın dorsesi yandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün akşam saatlerinde otobanda seyir halindeyken bir anda plastik kasa yüklü dorsesi yanmaya başlayan TIR uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

TIR şoförünün yangını fark etmesi sonucu yaşanabilecek daha büyük bir felaketi önlemiş oldu.

İstanbul-İzmir otoyolunun, Manisa-Turgutlu karayolunun üstünden geçen otoban köprüsüne 50 metre mesafede İzmir yönüne doğru seyir halindeyken dorsesinin yandığını fark eden şoför dorse ve kupayı birbirinden ayırarak daha büyük bir felaketin önüne geçmiş oldu.

Olay yerine ilk olarak TIR'ın dorsesinin yandığını fark eden otoban yetkilileri gelerek trafik tedbirlerini aldı.

Çok kısa bir süre sonra olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ise plastik kasa yüklü dorseyi söndürebilmek için uzun uğraşlar verirken alevlerin çevredeki bahçelere sıçramasının da önüne geçmiş oldu.

Dorsedeki yangın yoğun köpük sıkılması sonucu yaklaşık yarım saatte söndürülebildi.

Dorse tamamen yanarken ölen yada yaralanan olmaması tek teselli oldu.

Yaşanan o anlar ise bir yurttaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.