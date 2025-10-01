Giriş / Abone Ol
Plastik malzemelerin satıldığı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde plastik malzeme satışı yapan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

  • 01.10.2025 09:33
  • Giriş: 01.10.2025 09:33
  • Güncelleme: 01.10.2025 09:36
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'da plastik malzemelerin satıldığı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

İmam Bakır Mahallesi'nde plastik malzeme satışı yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

