Plastik poşet ücretlerine zam

Poşetlerin geri kazanım katılım payı güncellendi, fiyat 38,5 kuruşa yükseltildi. 1 Ocak 2019'da başlatılan marketlerde poşetlerin paralı olması uygulaması kapsamında poşet başına 25 kuruş ödeniyordu.

Türkiye'de 1 Ocak 2019'dan beri devam eden ve çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulamasında katılım payı güncellendi.

Uygulandığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla aResmi Gazete'de yayımlanan karara göre; plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruşa yükseltildi.