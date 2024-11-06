Platformdan derneğe: 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği kuruldu

İzmir’de faaliyete geçecek olan 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, kuruluş amacına yönelik bir bildiri yayınladı.

Derneğin adını 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nden aldığı belirtilen açıklamada, “Hayatını kaybeden bütün arkadaşlarımızın anısını yaşatıyoruz. Bizler, kurulduğumuz ilk an ‘platform’, daha sonra yerelimizdeki ihtiyaçlar doğrultusunda da ‘inisiyatif-öz örgütlenmeye dönüştük. Şimdi ise lubunyalardan aldığımız güç ile dernekleştik” ifadelerini kullandı.

SES YÜKSELTMEK İÇİN BİR ARADAYIZ

Her bireyin eşit olması gerektiğine dikkat çeken dernek, “Cinsiyet kimliğimiz, yönelimlerimiz ve varoluşumuz nedeniyle maruz kaldığımız ayrımcılığa, şiddete ve nefret suçlarına karşı sesimizi yükseltmek için bir araya geldik” sözlerine yer verdi.

Ayrımcılık ve nefret suçlarının son bulması için toplumda farkındalık yaratmak, dayanışma ve destek ağları oluşturmak ve hukuki haklarının savunulması için gerekli çalışmaları yürütmeyi hedefleyen dernek, her bir bireyin eşit, adil ve güvenli bir yaşam hakkına sahip olduğuna inandıklarını belirtti.

Yapılan açıklamada, derneğin ilkeleri şöyle sıralandı: “Eşitlik ve adalet. Her bireyin ayrımcılığa maruz kalmaksızın, eşit haklara ve fırsatlara sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Dayanışma; lubunyaların arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve toplumsal destek ağları kurmak en temel değerlerimizden biridir. Kapsayıcılık: Her bireyi farklılıklarıyla kabul ediyor ve bu farklılıkları bir zenginlik olarak görüyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin sesini duyurmaya kararlıyız. Şeffaflık ve hesap verebilirlik. Derneğimizin faaliyetlerini şeffaflık ilkesi doğrultusunda yürütmek ve topluma karşı hesap verebilir olmak önceliğimizdir.”