PlayStation 5 Fiyatları 2026: Sony'nin Zammı Sonrası PS5 ve PS5 Pro Fiyatları Değişti

Oyun dünyasının en popüler konsollarından biri olan PlayStation 5, 2026 yılında gelen yeni zam haberiyle yeniden gündeme oturdu. Sony’nin küresel çapta uyguladığı fiyat artışı sonrası PS5 fiyatları ciddi şekilde yükseldi. Peki, zam sonrası PlayStation 5 ne kadar oldu? PS5 Digital ve PS5 Pro fiyatları nasıl değişti? İşte detaylı analiz…

SONY PLAYSTATİON 5 FİYATLARINA ZAM YAPTI

Sony, PlayStation 5 konsol ailesine küresel ölçekte 100 dolar zam yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre yeni fiyatlar 2 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bu zam, şirketin son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği ikinci fiyat artışı olarak dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere Sony, Ağustos 2025’te de tüm modellere 50 dolar zam yapmıştı.

2026 GÜNCEL PS5 FİYATLARI

Yapılan zam sonrası PlayStation 5 modellerinin fiyatları önemli ölçüde değişti. İşte eski ve yeni fiyatların karşılaştırması:

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Zam Miktarı PS5 Standart 549,99 $ (~24.500 TL) 649,99 $ (~29.000 TL) +100 $ PS5 Digital 499,99 $ (~22.200 TL) 599,99 $ (~26.700 TL) +100 $ PS5 Pro 749,99 $ (~33.300 TL) 899,99 $ (~40.000 TL) +100 $

PS5 PRO FİYATI NEDEN DAHA FAZLA ARTTI?

PS5 Pro modeli zaten yüksek performans segmentinde yer aldığı için fiyat artışı daha dikkat çekici hale geldi. 900 dolara yaklaşan yeni fiyat, bu modelin premium sınıfta konumlandırıldığını bir kez daha ortaya koyuyor.

ZAM NEDEN YAPILDI?

Sony, fiyat artışının arkasındaki en önemli nedenin küresel ekonomik koşullar olduğunu açıkladı. Özellikle üretim maliyetlerindeki artış, bu zam kararında belirleyici oldu.

Öne Çıkan Zam Nedenleri

Bellek çipleri gibi kritik bileşenlerin maliyetinin artması

Yapay zeka yatırımları nedeniyle çip talebinin yükselmesi

Üreticilerin veri merkezi çiplerine yönelmesi

Oyun konsolu üretiminde kullanılan çip arzının azalması

Reuters’in analizine göre, teknoloji sektöründe yaşanan bu dönüşüm, tüketici ürünlerinde fiyatların artmasına neden oluyor.

PS5 FİYAT ARTIŞI OYUN PİYASASINI NASIL ETKİLER?

PlayStation 5 fiyatlarına gelen zam, yalnızca konsol satın almak isteyen kullanıcıları değil, aynı zamanda oyun ekosistemini de etkileyebilir. Artan fiyatlar, kullanıcıların satın alma kararlarını ertelemelerine veya ikinci el piyasasına yönelmelerine neden olabilir.

Bununla birlikte, yüksek maliyetlere rağmen PS5 ve PS5 Pro modellerinin güçlü donanım özellikleri, talebin tamamen düşmesini engelleyebilir.

PS5 ALINIR MI? 2026 DEĞERLENDİRMESİ

Zam sonrası fiyatlar yükselmiş olsa da PlayStation 5, sunduğu performans ve oyun deneyimiyle hâlâ güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Özellikle yeni nesil oyunlara erişim ve yüksek grafik performansı arayan kullanıcılar için cazibesini koruyor.

2026 yılında PS5 fiyatı ne kadar oldu?

Standart PS5 modeli 649,99 dolar, PS5 Digital 599,99 dolar ve PS5 Pro 899,99 dolar seviyesine yükseldi.

PS5 fiyatlarına ne kadar zam geldi?

Tüm modellere 100 dolar zam yapıldı.

Zam ne zaman yürürlüğe girdi?

Yeni fiyatlar 2 Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak.

Sony neden zam yaptı?

Küresel ekonomik baskılar, artan üretim maliyetleri ve çip tedarik sorunları zam nedenleri arasında yer alıyor.

PS5 fiyatları tekrar düşer mi?

Mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında kısa vadede fiyat düşüşü beklenmemektedir.