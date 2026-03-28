PlayStation 5 fiyatlarına zam geldi

Oyun dünyasında bir süredir konuşulan fiyat artışı iddiaları resmiyet kazandı. Sony, küresel ekonomik koşullar ve artan üretim maliyetlerini gerekçe göstererek PlayStation 5 ailesine dünya genelinde zam yapıldığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan duyuruya göre, 2 Nisan 2026 tarihinden itibaren Avrupa bölgesinde yeni fiyatlandırma geçerli olacak.

Buna göre standart PS5 modeli 650 euro, Dijital Sürüm 600 euro ve üst segmentte konumlanan PlayStation 5 Pro ise 900 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

TEDARİK SIKINTISI ETKEN

Shift Delete'in haberine göre, fiyat artışlarının arkasında, son dönemde teknoloji sektörünü etkileyen bellek ve depolama bileşenlerindeki tedarik sıkıntıları yer alıyor. Küresel ölçekte yaşanan bu darboğazın, üretim maliyetlerini yükselttiği ve bunun doğrudan tüketici fiyatlarına yansıdığı değerlendiriliyor.

Öte yandan sektörde daha önce gündeme gelen sızıntılarda, yalnızca ana konsol modellerinin değil, uzaktan oynama cihazı olan PlayStation Portal için de fiyat artışı beklentisi dile getirilmişti.

30 EURO ZAM GELEBİLİR İDDİASI

Söz konusu iddialarda Portal’ın fiyatına yaklaşık 30 euro seviyesinde zam yapılabileceği öne sürülmüştü.

Sony cephesi, donanım tarafındaki fiyat güncellemesini resmi olarak duyururken, tedarik zinciri kaynaklı baskıların önümüzdeki dönemde teknoloji ürünlerinin fiyatlarını etkilemeye devam edebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, artan maliyetlerin sektörde benzer adımları tetikleyebileceğine dikkat çekti.