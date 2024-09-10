PlayStation 5 Pro lansman etkinliği ne zaman? PS5 Pro ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar?

Sony piyasaya süreceği yeni oyun konsolu Playstation 5 Pro için lansman tarihini duyurmasının ardından oyunseverler PlayStation 5 Pro lansman etkinliği ne zaman, saat kaçta araştırması yapmaya koyuldu. Playstation 5 Pro'nun bir önceki versiyonuna göre ışın izleme performansının ise 2 ila 3 kat daha yüksek olacağı öne sürülürken PS5 Pro ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, PlayStation 5 Pro lansman etkinliği ne zaman? PS5 Pro ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar!

PLAYSTATİON 5 PRO LANSMAN ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

Teknoloji devi Sony yeni oyun konsolu olan PlayStation 5 Pro'nun lansman etkinliğini 10 Eylül Salı günü Türkiye saati ile saat 18:00'da PlayStation YouTube kanalında bir PlayStation 5 Teknik Sunumu yapacağını açıkladı.

PlayStation 5 Pro lansman etkinliğinde yeni oyun konsolunun detayları paylaşılması beklenirken etkinliği Sony Interactive Entertainment İçerik İletişimi Kıdemli Direktörü, PS Baş Mimarlarından Mark Cerny sunacak.

PlayStation 5 Pro lansman etkinliğini izlemek için aşağıdaki YouTube ekranını kullanabilirsiniz

PLAYSTATİON 5 PRO ÖZELLİKLERİ NE OLACAK?

Sony tarafından sızdığı iddia edilen dünyaca ünlü internet forumu Reddit'te Playstation 5 Pro'nun, 4K çözünürlükte iyileştirilmiş ve tutarlı kare hızlarının yanı sıra desteklenen oyunlarda 8K performans modu sunacağı iddia ediliyor. Standart PS5'e göre yüzde 45 daha yüksek render performansı sunması beklenen konsolun ışın izleme performansının ise 2 ila 3 kat daha yüksek olacağı belirtiliyor.

PS5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK, TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5 Pro’nun ne zaman çıkacağı ve Türkiye fiyatı ne kadar olacağına dair henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar 10 Eylül'de gerçekleşecek lansman etkinliği sonrasında paylaşılacak.