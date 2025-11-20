Playstation 5’in fiyatına büyük indirim geliyor ama…

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, envanterinin en değerli ürünlerinden biri olan Playstation 5’in fiyatında büyük bir indirim yapmaya hazırlanıyor. Bu yılki Black Friday’de fenomen oyun konsolunun fiyatı 100 dolar ucuzlayacak.

Böylece 21 Kasım’dan itibaren ABD başta olmak üzere “seçili bölgelerde” Playstation 5, 100 dolar indirimle satın alınabilecek.

Playstation 5’in disk sürücülü güncel fiyatı 549 dolar, dijital sürümünün fiyatı ise 449 dolar. Gerek yüksek kur farkı gerekse de uygulanan vergiler, dünyada gençlerin harçlıklarıyla aldığı bu oyun konsoluna Türkiye'de erişimi güçleştiriyor.

İndirim, PS5 Slim ve Spider-Man 2 temalı özel paketler dahil olmak üzere birçok versiyonu kapsıyor.

Sony ayrıca DualSense kontrolcülerde ve bazı oyunlarda da ek indirimler sunacak. İndirimin sınırlı süreli olduğu ve stoklarla sınırlı olacağı belirtiliyor.

Ancak yapılacak bu indirimler konusunda Türkiye için henüz resmi bir doğrulama bulunmuyor. Sony’nin Türkiye’de distribütör ile çalışması, kaynaklı indirim ihtimalini azaltıyor.