PlayStation Plus'a dev zam

Sony, PlayStation Plus abonelik ücretlerine zam yaptı. Şirket, fiyat artışını kullanıcılara gönderdiği resmi e-postayla duyurdu.

Yeni tarifeye göre giriş seviyesi Essential paketinin yıllık ücreti 2 bin 160 TL'den 2 bin 890 TL’ye, orta seviye abonelik paketi 3 bin 645 TL'den 4 bin 810 TL’ye, en kapsamlı hizmeti sunan Deluxe paketinin yıllık ücreti ise 4 bin 266 TL'den 5 bin 560 TL’ye yükseldi.

Yeni fiyatların mevcut 12 aylık aboneliklerde bir sonraki ödeme döneminden itibaren geçerli olacağı belirtildi.