PlayStation Plus aboneliklerine büyük zam!

Sony, PlayStation Plus kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirme mesajında, 12 aylık PlayStation Plus Deluxe abonelik ücretine zam yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, yüzde 55'lik zamla birlikte abonelik fiyatı 24 Haziran 2025 itibarıyla 4.266 TL olacak.

Şirket, fiyat artışının gerekçesi olarak “yüksek kaliteli oyunlar ve avantajlar sunmaya devam edebilmek” ihtiyacını gösterdi.

Yeni fiyat, 24 Haziran'dan itibaren ilk ödemeyle birlikte geçerli olacak. Kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığı belirtilirken aboneliklerinde yapılacak yükseltme, düşürme ya da ek süre alımı gibi değişikliklerde yeni fiyat geçerli olacak.

PlayStation Plus Deluxe paketinin sunduğu avantajlar arasında, PlayStation’a özel yapımlar ve bağımsız oyunlardan oluşan geniş bir oyun kataloğu, klasikler kataloğu, satın almadan önce deneyimlenebilecek oyun deneme sürümleri yer alıyor.