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PlayStation Plus Fiyatları | PlayStation Plus Essential, Extra, Deluxe ne kadar, kaç TL? PlayStation Plus nedir?

Sony'nin Playstation Plus fiyatları üzerinde Haziran ayından itibaren geçerli olmak üzere zam yapacağını açıklaması sonrası PlayStation Plus Essential, Extra, Deluxe ne kadar, kaç TL sorusu gündeme geldi. Sony PlayStation Plus aboneleri için çevrimiçi çok oyunculu oyunlara erişim, her ay ücretsiz oyunlar, özel indirimler ve bulut depolama gibi avantajlar sunuyor. Peki, PlayStation Plus Essential, Extra, Deluxe ne kadar, kaç TL? PlayStation Plus nedir? İşte detaylar!

BirBilgi
  • 16.04.2025 14:55
  • Giriş: 16.04.2025 14:55
  • Güncelleme: 16.04.2025 15:18
PlayStation Plus Fiyatları | PlayStation Plus Essential, Extra, Deluxe ne kadar, kaç TL? PlayStation Plus nedir?

Sony'nin çevrimiçi oyun hizmeti PlayStation Plus, Türkiye'deki kullanıcılar için Haziran ayında zam yapılacağı haberinin duyurulması sonrası PlayStation Plus fiyatları araştırması hız kazandı. Oyunseverlerin yakından takip ettiği bu platform, üç farklı abonelik seçeneği sunuyor: Essential, Extra ve Deluxe. Bu paketlerin her biri farklı içerikler ve avantajlar sunarken, Haziran 2025 itibarıyla fiyatlarında önemli artışlar yaşanacağı açıklaması Sony tarafından yapıldı. Peki, PlayStation Plus Essential, Extra, Deluxe ne kadar, kaç TL? PlayStation Plus nedir? İşte detaylar!

PLAYSTATİON PLUS NEDİR?

PlayStation Plus, Sony'nin sunduğu bir üyelik hizmetidir. Aboneler; çevrimiçi çok oyunculu oyunlara erişim, her ay ücretsiz oyunlar, özel indirimler ve bulut depolama gibi avantajlardan yararlanabilirler.
Hizmet; Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı paket halinde sunulmaktadır:

  • Essential: Temel çevrimiçi çok oyunculu erişim, aylık ücretsiz oyunlar.
  • Extra: Essential içeriğine ek olarak yüzlerce oyunluk kataloğa erişim.
  • Deluxe: Extra içeriğine ek olarak klasik PlayStation oyunları ve deneme sürümleri.

PLAYSTATİON PLUS FİYATLARI

Sony, PlayStation Plus aboneliklerine Haziran 2025 itibarıyla zam yapacağını duyurdu. İşte Playstation Plus aboneliklerinin mevcut ve 24 Haziran'dan itibaren gelecek muhtemel zamlı fiyatları:

Playstation Plus AboneliğiMevcut FiyatYeni Fiyat
1 Aylık Essential175 TL273 TL*
3 Aylık Essential440 TL685 TL*
12 Aylık Essential1.400 TL2.180 TL*
1 Aylık Extra260 TL405 TL*
3 Aylık Extra720 TL1.121 TL*
12 Aylık Extra2.340 TL3.645 TL
1 Aylık Deluxe305 TL475 TL*
3 Aylık Deluxe830 TL1.292 TL*
12 Aylık Deluxe2.740 TL4.266 TL

*Muhtemel fiyatları göstermektedir.

ZAM HABERİNİ ABONELERE MAİL ATTILAR

Sony, mevcut PlayStation Plus abonelerine gönderdiği mailde yakında PlayStation Plus fiyatlarının zamlanacağını açıkladı. Sony'nin yeni fiyatları PlayStation Plus’ın en üst seviye aboneliklerine gelen en büyük artışlardan biri olarak değerlendirildi.

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