PlayStation Plus Fiyatları | PlayStation Plus Essential, Extra, Deluxe ne kadar, kaç TL? PlayStation Plus nedir?

Sony'nin çevrimiçi oyun hizmeti PlayStation Plus, Türkiye'deki kullanıcılar için Haziran ayında zam yapılacağı haberinin duyurulması sonrası PlayStation Plus fiyatları araştırması hız kazandı. Oyunseverlerin yakından takip ettiği bu platform, üç farklı abonelik seçeneği sunuyor: Essential, Extra ve Deluxe. Bu paketlerin her biri farklı içerikler ve avantajlar sunarken, Haziran 2025 itibarıyla fiyatlarında önemli artışlar yaşanacağı açıklaması Sony tarafından yapıldı. Peki, PlayStation Plus Essential, Extra, Deluxe ne kadar, kaç TL? PlayStation Plus nedir? İşte detaylar!

PLAYSTATİON PLUS NEDİR?

PlayStation Plus, Sony'nin sunduğu bir üyelik hizmetidir. Aboneler; çevrimiçi çok oyunculu oyunlara erişim, her ay ücretsiz oyunlar, özel indirimler ve bulut depolama gibi avantajlardan yararlanabilirler.

Hizmet; Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı paket halinde sunulmaktadır:

Essential : Temel çevrimiçi çok oyunculu erişim, aylık ücretsiz oyunlar.

: Temel çevrimiçi çok oyunculu erişim, aylık ücretsiz oyunlar. Extra : Essential içeriğine ek olarak yüzlerce oyunluk kataloğa erişim.

: Essential içeriğine ek olarak yüzlerce oyunluk kataloğa erişim. Deluxe: Extra içeriğine ek olarak klasik PlayStation oyunları ve deneme sürümleri.

PLAYSTATİON PLUS FİYATLARI

Sony, PlayStation Plus aboneliklerine Haziran 2025 itibarıyla zam yapacağını duyurdu. İşte Playstation Plus aboneliklerinin mevcut ve 24 Haziran'dan itibaren gelecek muhtemel zamlı fiyatları:

Playstation Plus Aboneliği Mevcut Fiyat Yeni Fiyat 1 Aylık Essential 175 TL 273 TL* 3 Aylık Essential 440 TL 685 TL* 12 Aylık Essential 1.400 TL 2.180 TL* 1 Aylık Extra 260 TL 405 TL* 3 Aylık Extra 720 TL 1.121 TL* 12 Aylık Extra 2.340 TL 3.645 TL 1 Aylık Deluxe 305 TL 475 TL* 3 Aylık Deluxe 830 TL 1.292 TL* 12 Aylık Deluxe 2.740 TL 4.266 TL

*Muhtemel fiyatları göstermektedir.

ZAM HABERİNİ ABONELERE MAİL ATTILAR

Sony, mevcut PlayStation Plus abonelerine gönderdiği mailde yakında PlayStation Plus fiyatlarının zamlanacağını açıkladı. Sony'nin yeni fiyatları PlayStation Plus’ın en üst seviye aboneliklerine gelen en büyük artışlardan biri olarak değerlendirildi.