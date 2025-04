PlayStation Plus Fiyatları | PlayStation Plus Essential, Extra, Deluxe ne kadar, kaç TL? PlayStation Plus nedir?

Sony'nin Playstation Plus fiyatları üzerinde Haziran ayından itibaren geçerli olmak üzere zam yapacağını açıklaması sonrası PlayStation Plus Essential, Extra, Deluxe ne kadar, kaç TL sorusu gündeme geldi. Sony PlayStation Plus aboneleri için çevrimiçi çok oyunculu oyunlara erişim, her ay ücretsiz oyunlar, özel indirimler ve bulut depolama gibi avantajlar sunuyor. Peki, PlayStation Plus Essential, Extra, Deluxe ne kadar, kaç TL? PlayStation Plus nedir? İşte detaylar!

