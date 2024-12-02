PlayStation Store'da 30. yıla özel büyük indirim kampanyası

Sony, PlayStation'ın 30. yılına özel olarak çok sayıda oyunda büyük indirim kampanyası başlattı.

Yıl sonuna kadar devam edecek kampanyada PlayStation Store'da yer alan çok sayıda oyunda yüzde 50'ye varan indirimler yapıldı, bazı oyunlar için indirim oranı yüzde 90'a kadar çıktı.

İndirim kampanyasında son gün 31 Aralık 2024.

WebTekno'nun hazırladığı listeye göre bazı oyunlar ve indirimli fiyatları şu şekilde: