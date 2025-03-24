Playstation Türkiye hesabından dikkat çeken paylaşım: X tuşunu fulledik

Playstation Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım zamanlaması nedeniyle dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'na destek protestolarının sürdüğü günlerde paylaşım yapan Playstation Türkiye hesabı, "X tuşunu fulledik" dedi.

Bu paylaşımı ilginç kılan ise, "Detroit: Become Human" adlı oyundan hangi tuşun ne işe yaradığını gösteren bir görselde X imgesinin karşılığının "Yumruk kaldır" olması.

X tuşu, Playstation kontrolöründeki tuşlardan. Diğer tuşlarda ise "Diz çök", "Ellerini kaldır", "Otur" seçenekleri yer alıyor.

Paylaşım kısa sürede 10 binden fazla retweet, 100 binden fazla beğeni aldı. Binlerce de yorum yapıldı.