Plaza de Mayo Anneleri’nden Cortinas yaşamını yitirdi: "Seni mücadelemizde yaşatacağız"

Arjantin’de askeri diktatörlük döneminde gözaltında kaybedilen yakınlarını arayan Plaza de Mayo Anneleri’nden Nora Cortinas hayatını kaybetti. Cumartesi Anneleri, "Seni aramızdan ayrılan Cumartesi Anneleri ile birlikte hafıza, hakikat ve adalet mücadelemizde yaşatacağız" açıklaması yaptı.

HABER MERKEZİ

Arjantin’de askeri diktatörlük döneminde gözaltında kaybedilen yakınlarını arayan Plaza de Mayo Anneleri’nden 94 yaşındaki Nora Cortinas önceki gün yaşamını yitirdi. Plaza de Mayo Anneleri’nin kurucu isimlerinden biri olan Cortinas, en son 24 Mart’ta Mayıs Meydanı’nda kayıp yakınlarıyla bir araya gelerek boynunda 15 Nisan 1977 yılında gözaltında kaybedilen oğlu Carlos Gustavo’nun fotoğrafını taşımıştı.

Cortinas’ın ölümünün ardından ailesi tarafından yayımlanan mesajda, "Ülkemizin içinden geçtiği bu ciddi durumdan derin endişe duyan ve nerede bir haksızlık varsa her zaman yanında olmaya hazır olan Norita, daha adil bir toplumun inşası için son ana kadar mücadele etti” denildi.

Plaza de Mayo Büyükanneleri tarafından paylaşılan veda mesajında ise Cortinas için "Arjantin'deki insan hakları hareketinin tartışmasız lideri" denildi.

Açıklamada, "Ülkenin ve dünyanın tüm mücadeleleriyle dayanışma içinde, onu bir tutarlılık ve aktivizm örneği olarak gören genç nesillerle nasıl bağlantı kuracağını biliyordu" ifadeleri kullanıldı.

Cortinas, Cumartesi Anneleri ile Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelmişti.

"ADALET MÜCADELEMİZDE YAŞATACAĞIZ"

Cumartesi Anneleri’nden yapılan açıklamada ise Cortinas’ın daha önce İstanbul’a gelerek kayıp yakınlarına destek verdiği hatırlatıldı.

“Nora Annemizi kaybettik, çok üzgünüz” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Nora, 1977'de Buenos Aires’in Castelar kentinde gözaltına alındıktan sonra kaybedilen oğlu Gustavo’yu aramakla kalmadı, dünyadaki kayıp yakınlarıyla dayanışmayı da mücadelesinin bir parçası haline getirdi. Defalarca Cumartesi Anneleri’ni ziyaret etti, onlarla Galatasaray’da oturdu. Cesareti ve kararlılığıyla bize de ilham olan sevgili Nora güle güle… Seni aramızdan ayrılan Cumartesi Anneleri ile birlikte hafıza, hakikat ve adalet mücadelemizde yaşatacağız…”