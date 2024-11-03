Plaza de Mayo Anneleri’nden Mirta Baravalle yaşamını yitirdi

Arjantin’de askeri diktatörlük döneminde gözaltında kaybedilen yakınlarını arayan Plaza de Mayo Anneleri’nin ve Büyükanneleri'nin kurucusu 99 yaşındaki Mirta Acuña de Baravalle 1 Kasım'da yaşamını yitirdi.

Mirta Acuña de Baravalle, 30 Nisan 1977'de ilk kez çocuklarına sahip çıkmak için Casa Rosada önündeki meydanda toplanan 14 kadından biriydi.

ANF'nin haberine göre, Mirta, 27 Ağustos 1976'da kaçırılan Ana María Baravalle'nin annesiydi. O sırada 28 yaşındaki genç kadın Sosyoloji okuyordu ve beş aylık hamileydi. O andan itibaren Mirta Acuña de Baravalle, kızını ve torununu bulmak için aramaya başladı.

Kaçırılan ya da esaret altında doğan çocukların kimliklerini ortaya çıkarmak için uzun bir yola başlayan Mirta Acuña de Baravalle, "Çocuklarımızı unutmadan torunlarımızı arıyoruz" diye defalarca tekrarladı.

Mirta Acuña de Baravalle, 1 Kasım Cuma günü 99 yaşında öldü. Plaza de Mayo Anneleri ve Büyükanneleri'nin kurucularından biriydi. Cenazesi Buenos Aires eyaletinin San Martín Belediyesi'nde toprağa verilecek.