Pluribus dizisinin yönetmeni Vince Gilligan’dan ikinci sezon için Türkiye mesajı

Amerikan post apokaliptik bilimkurgu gerilim televizyon dizisi Pluribus’un yapımcı yönetmeni Vince Gilligan dizide yer alan Türkçe şarkılara dair konuştu.

83’üncü Altın Küre Ödülleri töreni öncesinde Sinemori’nin sorularını yanıtlayan Gilligan, dizide yer alan ancak henüz hikayesi işlenmeyen Bora karakterinin de ikinci sezonda yer bulabileceğinin işaretini verdi.

Gilligan Türkçe “Merhaba Türkiye” seslendiği söyleşide Türkiye’yi hiç ziyaret etmediğini ancak Türkiye’nin inanılmaz tarihinden haberde olduğunu söyledi.

Gilligan “Türkiye’yi hiç ziyaret etmedim. Harika bir ülke. İnanılmaz bir tarihi var. Dizide iki Türkçe şarkı var. Bu parçaları seslendiren sanatçıların harika bir iş çıkardığını düşündük ve gerçekten çok sevdik” dedi.

“İKİNCİ SEZONU ŞEKİLLENDİRİYORUZ”

Dizinin Türkiye ile bağlantısı olacak mı sorusunu da yanıtlayan Vince Gilligan, “Belli olmaz yanıtı verdi” dedi.

Gilligan, şunları söyledi:

“İkinci sezonu oluşturma sürecinin henüz çok başındayız, o yüzden henüz bilmiyoruz. İkinci sezonu hala şekillendiriyoruz, ama sınır yok. Belli olmaz gayet mümkün.”

RHEA SEEHORN ÖDÜL ALDI

Amerikalı yönetmen Vince Gilligan yarattığı Breaking Bad ve onun uyarlaması Better Call Saul dizileriyle dünyaca üne kavuşmuştu.

Gilligan, Pluribus dizisinde ise yazar ve yönetmen olarak görev alıyor.

83’üncü Altın Küre Ödülleri töreninde Pluribus dizisinin başrol oyuncusu Rhea Seehorn, dram dizisi kategorisinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

PLURİBUS DİZİSİ HAKKINDA

Pluribus, Apple TV’de yayınlanan Amerikan post apokaliptik bilimkurgu gerilim televizyon dizisi. Dizinin başrolünde Rhea Seehorn yer alıyor.

Dizi, Seehorn'un canlandırdığı yazar Carol Sturka'nın, insanlığın geri kalanının aniden bir grup zihnine katılmasını ve Carol ile diğer bağışıklık kazanmış bireyleri dostça zihne asimile etmeye çalışmasını konu alıyor.

Dizinin adı, ABD’nin geleneksel sloganı olan ve Latincede "çokluktan birliğe" anlamına gelen “e pluribus unum” ifadesinden geliyor.

Dizinin dokuz bölümlük ilk sezonu 7 Kasım 2025'te yayınlandı.

İkinci sezon çalışmaları ise sürüyor.

Dizi Türkiye referansları ile de dikkat çekmişti.

Dizide tıpkı Carol karakteri gibi virüse bağışıklığı olan İstanbul’da yaşayan 66 yaşındaki Bora Çolak isimli bir karakter bulunuyor.

Dizinin kinci bölüm finalinde Murat Evgin’in Nobody Told Me uyarlamasıyla, altıncı bölümünde ise The Doors’un People Are Strange şarkısının Türkçe uyarlaması yer almıştı.