PM'de yer almadı: CHP'de İlhan Uzgel'e yeni görev
CHP Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesinde gösterilmeyen ve PM'ye giremeyen İlhan Uzgel'e CHP'de yeni görev verildi. Özel, İlhan Uzgel'i CHP Dış Politika Koordinatörü olarak görevlendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'i "CHP Dış Politika Koordinatörü" olarak görevlendirdi.
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin sonuçları belli oldu.
Kurultayda, 60 kişilik PM, 15 kişilik YDK üyeleri belirlendi. 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi.
Bir önceki PM'de yer alan ancak Genel Başkan'ın anahtar listesinde gösterilmeyen İlhan Uzgel, PM'ye giremedi.
Özgür Özel, İlhan Uzgel'i CHP Dış Politika Koordinatörü olarak görevlendirdi.