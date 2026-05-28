PM’yi erteleyen Kılıçdaroğlu’ndan bu kez de Grup Toplantısı kararı: Talimatıma kadar yapılmayacak

CHP’nin 1 Haziran’da yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısının ertelenmesinin ardından, bu kez de TBMM CHP Grup Genel Kurulu’na ilişkin yeni bir yazı gönderildi.

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda, TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun toplantı tarihinin henüz belirlenmediği bildirildi.

Yazıda, toplantı tarihi, gündemi ve yerinin Kılıçdaroğlu tarafından belirleneceği belirtilerek, “Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” denildi.

Kılıçdaroğlu imzasıyla gönderilen yazının tam metni şöyle:

“Sayın Milletvekili,

TBMM CHP Grup Genel Kurulunun hangi tarihte yapılacağı konusunda, Grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır.

O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir.

Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır.

Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.

Bilgilerinize rica olunur.”

ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

TBMM İçtüzüğü ve siyasi partilerin kendi grup yönetmelikleri uyarınca, Meclis gruplarının toplantı süreçleri ve yasama faaliyetlerinin koordinasyonu grup başkanlığı üzerinden yürütülüyor.

Parti genel başkanının milletvekili olmaması halinde ise aynı zamanda grup başkanı sıfatını taşıması mümkün olmuyor.

Mutlak butlan kararından önce Özgür Özel, hem CHP Genel Başkanı hem de CHP Grup Başkanı olarak görev yapıyordu. Kararın ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özel, parti grubunun yaptığı kapalı toplantıda 110 oyla yeniden grup başkanlığına seçilmişti.

Kılıçdaroğlu ise Özel’in CHP Grup Başkanı seçildiği toplantının geçerli olmadığını savunarak TBMM Başkanlığı’na başvurmuş, Özel’in “Grup Başkanı” unvanını kullanamayacağını ileri sürmüştü.