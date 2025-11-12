Pogba ve Ziyech'in de dahil olduğu 70 sporcudan İsrail’i men edin çağrısı

Dünya futbolunun önde gelen isimleri ile insan hakları örgütleri, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e seslenen sert bir açık mektup kaleme aldı. Game Over Israel organizasyonu tarafından yazılan ve Athletes 4 Peace, The Gaza Tribunal ile The Hind Rajab Foundation’ın destek verdiği metin, “İsrail’in derhal Avrupa futbolundan uzaklaştırılması” çağrısını içeriyor.

Mektuba, Fransa ile dünya şampiyonluğu yaşayan Paul Pogba, Galatasaray’ın eski yıldızı Hakim Ziyech, İspanyol kanat oyuncusu Adama Traoré ve Hollandalı Anwar El Ghazi’nin de aralarında bulunduğu 70’ten fazla sporcu destek verdi.

'FUTBOL MİRASIMIZIN BİR PARÇASI'

Metin, “Futbol kimseye ait değildir; daha doğrusu herkese aittir, çünkü futbol mirasımızın bir parçasıdır” cümlesiyle başlıyor ve UEFA’nın, İsrail’in Avrupa futbolundan uzaklaştırılması konusunda “ahlaki bir adım atmaması” nedeniyle duyulan derin endişeyi dile getiriyor.

İmzacılar, İsrail’e tanınan mevcut hoşgörünün “sporun ruhu ve özünü yok etme riski” taşıdığını savunuyor. UEFA’nın yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirerek İsrail’i derhal men etmesinin “acil bir gereklilik” olduğu belirtilen mektupta, uluslararası sivil toplumun “soykırım, apartheid ve diğer insanlık suçlarıyla” itham edilen bir rejimi ortak sahalarda “hoş karşılamaması” gerektiği ifade ediliyor.

Açık mektup, UEFA’nın İsrail takımlarının uluslararası turnuvalarda oynamasına izin vermesinin ve sağlanan finansal akışın “ihlalleri kolaylaştırdığı” iddiasını da içeriyor; emsal kararların takip edilmesi çağrısıyla derhal men talebi yineleniyor.