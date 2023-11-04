Polat çifti adliyeye sevk edildi: Çiftin ilk ifadelerinde çelişkili yanıtlar

Dilan ve Engin Polat çifti ile gözaltına alınan toplam 24 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polat çifti, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu'nun içinde bulunduğu şüpheliler Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi. Çiftin ifadeleri ortaya çıktı. Sorgu sırasında ağladığı belirtilen Dilan Polat'ın şirketlerle ilgili sorulara çelişkili yanıtlar verdiği "Ben sadece reklam yüzüyüm" dediği belirtildi. Engin Polat’ın suçlamaları kabul etmediği "Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli adliyeye gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'inin, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Dilan Polat ile Engin Polat'ın da olduğu 18 şüpheli, Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheliler polis otobüsleriyle adliyeye getirilmeden önce Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra araçlara alınan şüpheliler, adliyeye götürüldü.

Savcılık katına çıkarılan şüphelilerin, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndaki ifade işlemleri başladı. İfade işlemlerini 3 savcı yürütürken, önce Dilan Polat'ın ifadesi alındı.

Gözaltına bulunan diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekiplerince 4 gün boyunca süren ifade alma işlemlerinde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi.

POLAT ÇİFTİNİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Dilan Polat ile Engin Polat’ın emniyette verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat’ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Dilan Polat, "Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdi. Dilan Polat’ın şirketlerle ilgili yöneltilen sorulara çelişkili ifadeler verdiği, ikamet değişikliğiyle ilgili soruya, “Çocukların okulu için yaptık" dediği, ancak başka bir okula nakil yapılmadığının sorulması üzerine sessiz kaldığı öğrenildi. Dilan Polat'ın, beyan ettiği 150 ile 200 bin liralık aylık gelirle sahip oldukları mal varlıklarını nasıl elde ettiklerine yönelik soruya da cevap veremediği bilgisine ulaşıldı.

ENGİN POLAT: YOLSUZLUK YAPMADIK, BU PARALARI BİRİKTİRDİK

Öte yandan çelişkili ifadeler veren Polat çiftinin aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri, Engin Polat’ın suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Engin Polat’ın, “Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi. Polat'ın da beyan ettiği aylık kazançla mal varlığını nasıl elde ettiği sorusuna cevap vermediği öğrenildi.

Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün’ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün’ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi sorulan Engin Polat, söz konusu ticaretin 3 firmadan ürün alma karşılığında yapıldığı iddiasında bulundu.

Öte yandan şüphelilerden Ahmet Gün'ün de şirketlerdeki işleyişi sadece Engin Polat ile babası Sezgin Polat'ın bildiği yönünde ifade verdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün başlattığı operasyonda Dilan ve eşi Engin Polat, Dilan Polat’ın kız kardeşi Sinem Sıla Doğu, erkek kardeşi Can Doğu, Ahmet Gün, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Zehra Yılmaz, Ceyda Nur Gün, Beyza Nur Gün, Zekayi Tepe, Halit Polat, Can Polat, Haydar Enes Çetinkaya, İlkan Kul ve Buse Uzuner gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle ifadesi alındıktan sonra serbest kalmıştı.