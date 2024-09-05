Polat çiftinin davasında ikinci gün: "Engin Polat'ın tutukluluk hali devam etsin" talebi

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Tutuksuz sanıkların dinlendiği duruşma sırasında, Dilan Polat’ın SEGBİS ile duruşmaya bağlanan eşi Engin Polat’a el salladığı görüldü.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Gün, tutuksuz sanık Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve diğer tutuksuz sanıklar katıldı.

Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldı.

ÖZALP: TİCARİ FAALİYET DIŞINDA AKTİVİTEMİZ OLMADI

Dilan Polat’ın kara kutusu olarak adlandırılan ve geçtiğimiz haftalarda kara para aklama davasında tahliye edilen ‘Mıstık’ lakaplı Mustafa Özalp, "Bankadan çektiğim bir meblağa yüzünden alındım. Derkan Başer’i tanımıyorum. Ankara ve Çorum’da şubem var. Tüm şubelerin sosyal medya işiyle ben uğraşıyordum. Mail order sistemi hiç kullanmadım. Ticari faaliyet dışında hiçbir aktivitemiz olmadı" dedi.

AVUKATINDAN TAHLİYE İSTEMİ

Esasa ilişkin savunma yapan Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, “Bir aile yerle yeksan edilmiştir. Banka hesapları blokelenmiş, insanlar hayatını idame ettiremez hale getirilmiştir. Dosyada somut bir delil söz konusu değildir. Müvekkilim Engin Polat’ın tahliyesini istiyorum. Mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum” dedi. Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin beraatını istedi.

"ENGİN POLAT'IN TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETSİN" TALEBİ

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanıkların emanette bulunan eşyalarının imajı alınan ve artık delil değeri taşımayan materyallerinin sanıklara iadesine karar verilmesini talep etti. Duruşmadan vareste tutulmak isteyen sanıkların savunmalarının alınmış olmaları nedeniyle bu taleplerinin kabul edilmesini istedi. Sanıkların mal varlıkları hakkında konulan tedbirin kaldırılması taleplerinin reddini karar verilmesini talep etti. Sadece emekli maaşlarında kısıt bulunan sanıkların emekli maaşlarında bulunan kısıtın kaldırılmasını istedi.

Savcı, yurt dışına çıkmamak ve imza atma şartı şeklinde adli kontrol kararı bulunan sanıkların lehlerine bulunan delillerin olduğu belirtilerek imza atma şartının kaldırılmasını istedi. Yurt dışına çıkış kararının devamını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün lehine tahliyeyi gerektirecek şekilde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklu sanıkların kaçma şüphelisinin bulunması nazara alınarak tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkemenin yarın ara kararını açıklaması bekleniyor.