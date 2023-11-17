Polat çiftinin tutuklu avukatı Tekirdağ Cezaevi'ne nakledildi

Dilan ve Engin Polat'ın itiraflarda bulunan tutuklu avukatı Ahmet Gün, Marmara Cezaevi'nden Tekirdağ Cezaevi'ne nakledildi.

Kara para aklama suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklu durumda bulunan avukatı Ahmet Gün, Marmara Cezaevi'nden Tekirdağ Cezaevi'ne nakledildi. Gün'ün, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediği ortaya çıkmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek", "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" suçlarından tutuklanmıştı.

Tutuklanan isimlerden biri de Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirliğini yapan avukat Ahmet Gün olmuştu.

DHA'nın haberine göre, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet Gün bugün, Engin Polat'ın kardeşi Can Polat, amcası Halit Polat, dayısı Metin Yılmaz, Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu’nun da dün nakledildiği Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.