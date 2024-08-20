Polat tahliye edildi

Haber Merkezi

Kara para aklama ve yasadışı bahis suçları kapsamında tutuklanan Dilan Polat hakkında 9 aylık tutukluğun ardından tahliye kararı verildi. Engin Polat için olan tahliye talebi ise reddedildi. İstanbul merkezli altı ilde 1 Kasım 2023’te başlayan operasyonlarda, Dilan ve Engin Polat çifti dahil 24 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK ön inceleme raporunda tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girdiği belirlenmişti. Şüphelilerin kimliği belirlenince Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu dahil şüphelilerden 16’sı tutuklanlış, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmedilmişti.

Dilan Polat'a tahliye kararı verilmesi sosyal medyada bir sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba K.'yi akıllara getirdi. Yurttaşlar #DilrubayıSerbestBırakın başlığı altında adalet talep etti. Yapılan yorumlarda, "Dilan Polat onca iddia olmasına rağmen serbest bırakıldı! Dilruba ise 1 konuşması yüzünden hala tutuklu yargılanıyor. Türkiye'de adaletin özeti!" ifadeleri kullanıldı.

20 YAŞINDA TUTUKLANDI

Sivas’ta ise 22 yaşındaki Beyza G. sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı ve dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. G’nin daha öncede 2021 yılında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı öğrenildi.