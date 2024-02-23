Polatlı'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi'nde dün çıkan kavgada Ahmet Ö'nün tabancayla vurarak yaraladığı Muhammed D, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay esnasında bölgeden geçen P. B, Ş.B. ve H.Ç. ile M.A. isimli çocuk da seken kurşunlardan hafif yaralanmış, Ahmet Ö. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.