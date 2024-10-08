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Polatlı’da tır devrildi: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 08.10.2024 15:49
  • Giriş: 08.10.2024 15:49
  • Güncelleme: 08.10.2024 15:49
Kaynak: İHA
Polatlı’da tır devrildi: 1 yaralı

Polatlı-Yunak karayolu 7. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı Şentepe Mahallesi Polatlı - Yunak karayolu 7. kilometresinde meydana geldi. Polatlı istikametine seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen Burak G.’nin idaresindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yan araç yan yattı. Olay yerine yapılan ihbar ile 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücü Burak G. ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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