Polen Ekoloji üyesi tutuklu Onur Yılmaz’a dünyanın dört bir tarafından destek

Polen Ekoloji, dünyanın dört bir yanından yüzlerce akademisyen, araştırmacı, ekoloji aktivistinin, 2 hafta önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Onur Yılmaz’a özgürlük talebiyle imzaladığı açıklama metnini kamuoyuyla paylaştı.

Polen Ekoloji Çalışmaları Derneği kurucusu ve ilk Eş Başkanı Onur Yılmaz, katıldığı ekoloji konulu paneller, konferanslar ve etkinlikler gerekçe gösterilerek 25 Haziran’da gözaltına alınmış, 27 Haziran’da tutuklanmıştı.

Polen Ekoloji Çalışmaları Derneği'nin paylaştığı Onur Yılmaz’a özgürlük talebiyle imzaladığı açıklama metni şu şekilde:

“Polen Ekoloji Enstitüsü eski eşbaşkanı ve Polen Ekoloji Kolektifi üyesi Onur Yılmaz, 25 Haziran günü Türkiye’ye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmış, 27 Haziran’da ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Onur’un katıldığı panel ve etkinliklerin yanı sıra bir itirafçının beyan ve iftiraları karara gerekçe yapılmıştır.

Onur, bu ülkenin bir yurttaşı, bu gezegenin bir ferdi olarak kapitalizmin yarattığı ekolojik yıkıma karşı Kazma Bırak Kampanyası’ndan Yeryüzü Sosyal Konferansı’na, Yaşam Altından Değerlidir Kampanyası’ndan halkların Glasgow Anlaşması’na geniş bir yelpazede mücadele etmiş; kendisini havanın, suyun, yaşam alanlarımızın, Ege’nin zeytinliklerini madencilerden koruma mücadelesi veren yoksul köylülerinin, Karadeniz’in ormanlarını kitle turizmi kârı peşinde mahvedenlere karşı çıkan halkın, kentlerde her parselin betonlaşması karşısında yeşil alana aç kalan işçi ve emekçinin savunmasına adamış bir arkadaşımızdır. Sosyalizm ve ekoloji mücadelesinin pratik yönünün örgütlenmesine getirdiği dinamizmin yanı sıra Onur, çeviri ve orjinal makalelerle, katıldığı ulusal ve uluslararası konferanslardaki konuşmalarıyla konunun düşünsel boyutuna da önemli katkılarda bulunmuştur.

Devlet tarafından yolu açılan şirketler ormanları, suyu, toprağın altını ve üstünü talana devam ederken, buna karşı mücadelesi suç unsuru olarak kabul edilen Onur’un tutuklanmasına sessiz kalmıyoruz!

Onur Yılmaz’ın adil yargılanmasını ve kendisine yöneltilen suçlamaların açıklanması da dâhil olmak üzere yasal haklarına tam olarak saygı gösterilmesini derhal ve koşulsuz olarak sağlanmasını; adil yargılanma ve adalete erişim haklarını güvence altına almak için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz.

Her koşulda, Türkiye’deki tüm iklim aktivistlerinin doğayı savunma amaçlarını misilleme, usulsüz kısıtlamalar veya adli taciz korkusu olmadan gerçekleştirebilmelerini talep ediyoruz.

Aşağıda imzası bulunan kişi ve kuruluşlar, savcılığa, ilgili mahkemeye ve Türk makamlarına, uluslararası toplumun Türkiye’deki iklim aktivistlerine yönelik muameleyi yakından izlediğini hatırlatır. Onur Yılmaz’a karşı yapılanlar sadece kendisini etkilemekle kalmamakta, aynı zamanda ülkedeki adalet ve hukukun üstünlüğü algısını da etkilemektedir.”