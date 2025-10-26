Polis ablukası altındaki Çağlayan'da kadın cinayeti: Kadınlar, Adliye önünde açıklama yaptı

Çağlayan Adliyesi, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi gerekçesiyle dün geceden beri çevik kuvvet ekipleri tarafından ablukaya alındı, yollar kapatıldı. Buna karşın Adliye'ye çok yakın bir sokakta Nilay Kotan isimli kadın, Ali K. adlı fail erkek tarafından 15 el ateş edilerek öldürüldü.

Kadınlar, yaşanan bu gelişmeyi protesto etmek için Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Esin İzel Uysal, polis ablukası altında bulunan Kağıthane'de öldürülen Nilay Kotan için Çağlayan Adliyesi önünde konuştu.

Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Çağlayan Adliyesi'nin önündeyiz. Burası dün akşamdan beri abluka altında. Hem Çağlayan Adliyesi hem de tüm Çağlayan mahallesi... Buna rağmen bu sabah, Adliye'nin birkaç sokak ötesinde Nilay Kotan isimli arkadaşımızın öldürüldüğünün haberini aldık. Nilay sokak ortasında 15 el ateş edilerek öldürüldü. Daha önce şikayetçi olduğunu haberlerden okuduk. Maalesef iktidar kendi koltuğunu bu kadar korumak için bütün kamu görevlilerini, kolluk personelini seferber ederken, koca bir ilçeyi ablukaya alırken kadınları nasıl koruyacağını düşünmüyor. Kadınların yaşam hakkının açıkça tehdit edilmesine, kadınların sokak ortasında öldürülmesine göz yumuyor. Adliye'nin biraz ilerisinde karakol var. Buna rağmen Nilay'ı öldüren fail Silivri'de yakalanabiliyor. Bu kadınların nasıl bu toplum içerisinde ezildiğini, yaşam haklarının nasıl yok sayıldığını açıkça ortaya koyuyor. Çağlayan Adliyesi önüne yığılan polisler 6284'ün uygulanması için seferber edilebilir ama iktidarın tercihi kadınları korumak değil, kendi koltuklarını korumak. Ama o koltuk sallanıyor, kendileri de bunun farkında. Onları gönderdiğimizde kadınlar özgür ve eşit yaşayacak."