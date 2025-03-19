Polis ablukasına rağmen Vatan Caddesi'nde toplanan halk Saraçhane'ye yürüdü!

Ebru ÇELİK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evi aranan Ekrem İmamoğlu, saat 10.00 sularında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Vatan Caddesi hıncahınç dolmaya başladı.



pic.twitter.com/ZRV8ea9e4p — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) March 19, 2025

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve çevresinde olağanüstü önlemler alındı. Caddeye çıkan çok sayıda sokağa polis bariyerleri konuldu.

Ablukalara rağmen yurttaşlar ve İBB çalışanları da emniyet önünde toplandı. Burada bir belediye çalışanı, "Belediyenin hali ne olacak bilmiyoruz. Ekrem başkan için buradayız ama konuşmaya korkuyoruz" dedi.

'Cumhurbaşkanı İmamoğlu', 'Hükümet istifa', 'Faşizme karşı omuz omuza' sloganları atan yurttaşlar kararı protesto ediyor.

Vatan Caddesi'ne gelen yurttaşlardan biri, "Biz önce kendi hakkımızı savunmaya, sonra başkanımızı savunmaya geldik. Olmayacak şey bu. Kendi belediye başkanıyken cezaevinden çıktı, Başbakan oldu. Kendine hiçbir şey yapmadılar, yandaşlarına yapılmıyor. Daha yeni 78 insanımız ateşlerin içinde yandı, ona bile istifa etmedi. İmamoğlu'nu içeri alıyor, olmayacak bir şeydir bu. İmamoğlu'na yapmadı bunu, halkımıza yapıyor, Türkiye'ye yapıyor. Bir kendi, tek adam, Saray adamı. Saray'da emir veriyor, geliyor insanlara işkence ediyor, zulüm ediyor" diyerek tepki gösterdi.

Başka bir yurttaş ise, "Demek ki o kadar korkuyorlar. En büyük korku demek ki İmamoğlu ve halk. Halk İmamoğlu'nun arkasında olduğu sürece İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak" dedi.

Günün ilerleyen saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki kalabalık arttı. Burada BirGün'e konuşan başka bir yurttaş, "İmamoğlu'ndan korkuyorlar. Ecel terleri döküyorlar, kaybediyorlar ya. Potansiyel tehlike olarak görüyorlar İmamoğlu'nu, yenilecekler. Çaldıklarının hesabını verecekler diye korkuyorlar" dedi.

BİNLER SARAÇHANE'YE YÜRÜDÜ

Vatan Caddesi'nde bir araya gelen yurttaşlar, saat 16.00'da İBB'nin bulunduğu Saraçhane'ye doğru yürüyüşe geçti.

Binlerce yurttaş trafiği durdurarak yollarda Saraçhane'ye doğru yürüyor. Trafikte araçlarıyla yolda olan yurttaşlar da sloganlara eşlik etti. Yurttaşlar, Saraçhane'ye vardı.

20.30'A ÇAĞRI YAPILDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'nin Saraçhane'deki binasında bekleyen kalabalığa seslenerek saat 20.30'da Saraçhane önüne çağrı yaptı.