Polis Akademisi’nin sözlü sınavını ‘hukuka aykırı’ bulan kamu denetçisi, sınavın tekrarlanmasını istedi

Polis Akademisi Başkanlığı’nın eğitim sonu sınavında haksızlığa uğradığını iddia eden öğrenci, sınavın iptal edilmesini istedi. Başvuru dosyasını inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuruyu haklı bularak sözlü sınavın tekrarlanması ve mülakatların kayıt altına alınması tavsiyesinde bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Polis Akademisi’nin eğitim sonu sınavında haksızlığa uğrayarak düşük puan aldığını iddia eden öğrencinin başvurusunu haklı buldu. Kurum, sınavın ‘hukuka, hakkaniyete ve iyi yönetim ilkelerine uygun şekilde’ tekrarlanması yönünde tavsiye kararı verdi.

1 Şubat’ta başvuran öğrenci, Ankara Akyurt’taki Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) eğitim almaya 100 puanla hak kazandığını belirtti. Eğitim sonu sınavında sorulan sorulara doğru yanıt verdiğini ancak ‘temsil ve ikna kabiliyetinin meslek için yetersiz olduğu’ gerekçesiyle 68 puan ile başarısız sayıldığını ifade etti.

Kararda, başvuran öğrencinin iddiası ve talepleri şöyle ifade edildi:

“29. Dönem Pomem sözlü sınavından 100 tam puan alarak Akyurt Pomem’de eğitim almaya hak kazandığını, okulda gönüllü excel mümessilliği yaptığını, geliştirdiği projeyle okula ek gelir sağlandığını ve kendisine ödül verildiğini, idari büroya iş ve işlemlerinde yardımcı olduğunu, düzenlenen satranç turnuvasında üçüncü olduğunu belirtmektedir. Başvuran yapılan eğitim sonu sınavında sorulan sorulara doğru cevap verdiğini, gerekçesiyle 68 puan verilerek başarısız sayıldığını belirtmektedir. Başvuran kişi, kurumun eğitim sonu sınavının iptal edilmesini istedi.”

“HUKUKA VE HAKKANİYETE AYKIRI”

Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, mülakatta 2 puan az aldığı için başarısız sayılan öğrencinin sınava ilişkin iptal talebinin reddedilmesinin ‘hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu’ ifade etti.

Kamu Başdenetçisinin kararında, değerlendirme formunda verilen cevapların tutanağa bağlanmadığı, verilen puanların her bir komisyon üyesi tarafından ayrı ayrı gerekçelendirilmediği belirtildi.

Kamu Başdenetçisi, sınavın iptal edilerek ‘hukuka’ ve ‘hakkaniyete’ uygun yeni bir sınav yapılması yönünde tavsiye kararı verdi. Kurum, Polis Akademisi Başkanlığına şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından sözlü sınavların kayıt altına alınması yönünde de tavsiyede bulundu.

“SINAVLAR KAYIT ALTINA ALINMALI”

Karar kısmında şu ifadeler yer aldı:

“Sınavın başvuran açısından iptal edilerek hukuka, hakkaniyete ve iyi yönetim ilkelerine uygun olacak şekilde yeni bir sözlü sınav düzenlenmesi; bundan sonra düzenlenecek sözlü sınavların iyi yönetim ilkelerinden olan ‘nesnellik’, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘hesap verilebilirlik’ ve ‘kararların gerekçeli olması’ ilkelerine uygun yapılmasını teminen, adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirlerin ve sınavların ses ve görüntü ile kayıt altına alınması hususunda Polis Akademisi Başkanlığına tavsiyede bulunulmasına Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.”