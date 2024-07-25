Polis, alacaklısını eşinin gözü önünde öldürdü
Kırşehir’de iddiaya göre bir polis memuru, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Şüpheli, olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.
Kaynak: DHA
Kırşehir'de polis memuru tartıştığı kişiyi eşinin gözü önünde vurarak öldürdü.
Kırşehir'e Batman'dan gelen polis memuru R.K.'nin para nedeniyle arasında anlaşmazlık bulunan S.A.'nın evine gittiği öğrenildi. Evde de R.K., evde S.A. ile tartışma başladığı belirtildi.
Bu sırada polis memuru R.K.'nin silahını çekerek eşinin gözleri önünde alacaklısına ateş ettiği ifade edildi.
Silah sesleri üzerine eve polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler S.A.nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli polis memuru ise olayın ardından teslim oldu.