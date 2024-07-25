Polis, alacaklısını eşinin gözü önünde öldürdü

Kırşehir’de iddiaya göre bir polis memuru, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Şüpheli, olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.

Güncel 25.07.2024 22:33 Giriş: 25.07.2024 22:33

Güncelleme: 25.07.2024 22:46 Kaynak: DHA

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İHA