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Polis, alacaklısını eşinin gözü önünde öldürdü

Kırşehir’de iddiaya göre bir polis memuru, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Şüpheli, olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.

Güncel
  • 25.07.2024 22:33
  • Giriş: 25.07.2024 22:33
  • Güncelleme: 25.07.2024 22:46
Kaynak: DHA
Polis, alacaklısını eşinin gözü önünde öldürdü
İHA

Kırşehir'de polis memuru tartıştığı kişiyi eşinin gözü önünde vurarak öldürdü.

Kırşehir'e Batman'dan gelen polis memuru R.K.'nin para nedeniyle arasında anlaşmazlık bulunan S.A.'nın evine gittiği öğrenildi. Evde de R.K., evde S.A. ile tartışma başladığı belirtildi.

Bu sırada polis memuru R.K.'nin silahını çekerek eşinin gözleri önünde alacaklısına ateş ettiği ifade edildi.

Silah sesleri üzerine eve polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler S.A.nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli polis memuru ise olayın ardından teslim oldu.

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