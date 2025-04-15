Polis araçlarının ilkokul bahçesinde ne işi var?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Proje Okul" uygulaması kapsamında yapılan öğretmen atamalarına tepkiler sürüyor.

Bilimsel ve laik eğitimden yana tavır alan öğretmenlerin farklı bölgelere atanması ya da görev verilmemesi üzerine liseli öğrencilerin başlattığı eylemler devam ederken bazı liselere protestolara karşı polis ekipleri çağrılıyor.

Kadıköy Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilerin eylemi için görevlendirilen çevik kuvvet polisleri araçlarını Moda İlkokulu’nun bahçesine park etti.

Bazı polislerin okul bahçesinde, çocukların oyun alanında beklediği görüldü.