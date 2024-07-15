"Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir"
CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesine tepki gösterdi, "Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir" dedi. Bakan, "Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir" ifadelerini kullandı.
Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi tepki çekti.
CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyla ilgili açıklamasında, "Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir" dedi.
Bakan, sosyal medyadan yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Devlet Bahçeli'nin elini öpen şahıs EGM Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz
Üzerindeki o üniforma Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eder.
Devletin Polisi, askeri bir siyasi parti liderinin elini eteğini öpmez, önünde de eğilmez.
Türk polisi, askerinin başı her zaman diktir.
Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir.
Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir."