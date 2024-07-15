"Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir"

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesine tepki gösterdi, "Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir" dedi. Bakan, "Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir" ifadelerini kullandı.

Güncel 15.07.2024 20:23 Giriş: 15.07.2024 20:23

Güncelleme: 15.07.2024 20:28 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: DHA