Polis ateş açtı: Bolivya’daki protestolarda bir kişi yaşamını yitirdi

Bolivya'da Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın istifası talebiyle üç haftayı aşkın süredir devam eden protestolarda çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin batısındaki otoyolu yeniden trafiğe açmak isteyen güvenlik güçleriyle eylemciler arasında çıkan arbedede 1 kişi ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Victor Cruz Quispe adlı kişinin, ateşli silahla yaralanması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jose Luis Galvez, basına yaptığı açıklamada, polisin La Paz ile El Alto kentlerini birbirine bağlayan yolu yeniden ulaşıma açmak amacıyla müdahalede bulunduğunu ancak çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yaşanan ölüm nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirten Galvez, "Maalesef bir vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini öğrendik. Bu durum karşısında çeşitli kanallar aracılığıyla üzüntümüzü dile getirdik. Hiçbir Bolivya vatandaşı bu tür koşullarda hayatını kaybetmemelidir. Hiç kimse hukukun üstünde değildir ve olay kapsamlı şekilde soruşturulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Katolik Kilisesi ile Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunuldu.

Güvenlik güçlerinin, hafta sonu "Beyaz bayraklı insani koridor" adı verilen operasyon kapsamında La Paz ile Oruro arasındaki 227 kilometrelik otoyolu ulaşıma açma girişimi, emniyet güçlerine dinamit lokumları ve sapanlarla taş atan göstericilerin sert tepkisiyle karşılaşmış ve başarısızlıkla sonuçlanmıştı.