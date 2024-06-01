Polis Bandosu Bayburt’ta konser verdi

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Türk Polis Teşkilatının 179’uncu kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Bayburt’ta konser düzenlendi.

Polis Akademisi Bandosu, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda konser verdi. Yaklaşık 2 saat süren konserde Türk Halk Müziğinden, Türk Sanat Müziğine, Anadolu’nun her yöresinden birbirinden güzel parçalar emniyet mensubu polisler tarafından seslendirildi. Konsere katılan il protokol üyeleri, Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve vatandaşlar söylenen parçalara hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Salonu dolduranlara unutulmaz bir konser yaşatan Polis Bandosu, konser sonunda büyük alkış topladı. Günün yorgunluğunu konserde unutan vatandaşlar ise yerlerinde duramayıp, adeta coştular. Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri de söylenen parçalara toplu bir şekilde eşlik ederek alkışlarla, ıslıklarla, telefon ışıklarıyla konsere renk kattılar.

Bando ekibinin konseri sonunda Zeybek, Ankara Havası ve Kafkas halk oyunları sergilendi.

Halk oyunlarının ardından orkestra mensuplarına plaketleri il protokol üyelerince sahnede verildi.





