Polis barikatı aşıldı, yurttaş SOL Parti İlçe Örgütü’ne yürüdü: “Bu halka Taliban düzenini dayatamazsınız!”

BirGün Ankara

Gericilerin, “Şeriata, faşizme ve karanlığa karşı laik demokratik Türkiye” kampanyası nedeniyle SOL Parti’ye yönelik saldırıları sürüyor.

SOL Parti İstanbul İl binasına “Yaşasın şeriat” yazılarak saldırı düzenlenmesinin ardından Ankara Keçiören İlçe Örgütü’ne de benzer bir saldırı düzenlediği açıklandı. Dün gece saatlerinde Keçiören İlçe Örgütü’nün kapısına “Yaşasın şeriat” yazılı bir pankart asıldı. Çankaya’da ise pankart çalışmasına saldırı düzenlendi.

SOL Parti’den yapılan açıklamada, saldırıya tepki olarak Keçiören İncirli’deki Danışment Kavşağı’nda “Karanlığa karşı halk yürüyüşü” düzenleneceği duyuruldu. Çok sayıda yurttaş yürüyüş için toplandı ancak polis yürüyüşe izin vermedi.

Yurttaşlar polis barikatını aşarak SOL Parti Keçiören İlçe Örgütü’ne yürüdü. SOL Parti Ankara İl Sözcüsü Fatoş Erol tarafından okunan açıklamada, “Bir avuç şeriatçı, laiklik düşmanlığı üzerinden bilinçli bir provokasyon yürütüyor. Karanlığa saklanmış bu birkaç çapulcu, arkasına aldığı güçle partimize saldırıyor. Saray danışmanları ve gerici medya bu saldırganlara cesaret veriyor. Mahkemeler laikliği savunmayı suç sayıyor, emniyet güçleri ise saldırganları koruyarak suçun üzerini örtüyor” denildi.

“Amaç açık: Toplumda yükselen laiklik ve demokrasi taleplerini bastırmak. Başaramayacaklar!” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Bu halka, Afganistan’da kadınları köleleştiren Taliban düzenini dayatamazsınız. Bu ülkeyi Amerikan güdümlü bir şeriat rejimine teslim alamazsınız. Yeşil Kuşak’tan bugüne CIA tezgâhlarında büyütülen bu işbirlikçiler bu toprakların parçası değil; bu toprakların bağrına saplanmış bir yabancı hançerdir.

Bu saldırıların arkasında, Orta Doğu’da kurulan Amerikancı gerici rejimlerin Türkiye’ye dayatılması vardır. Suriye’de son olarak, ABD ve İsrail güdümlü HTŞ eliyle cihatçı çeteler iktidara taşındı; halka zorla gerici bir düzen dayatıldı. Şimdi Türkiye’yi de bu karanlık çemberin içine almak istiyorlar.

Çürüyen siyasal İslamcı tek adam rejimi bu planı, iktidarını uzatmanın fırsatı olarak görüyor. ABD’ye ve Trump’a yaslanarak, Türkiye’yi seçimlerin göstermelik olduğu bir saltanata dönüştürmek istiyorlar. Türkiye’nin önündeki asıl ve yakıcı tehlike budur ve bunu bertaraf etmek için her tür baskıya karşı durup, birleşerek mücadele etmeye kararlıyız.

Laiklik mücadelesi, Büyük Orta Doğu bataklığında açılan cehennemin kapılarını kapatma mücadelesidir. Laiklik mücadelesi, şeriat-hilafet özlemlerinin altında büyütüldüğü tek adam rejimine son verme mücadelesidir! Laiklik mücadelesi, din kisvesi altında kurulan sömürü düzenine; yoksulluğa, adaletsizliğe ve talana karşı eşitlik mücadelesidir. Laiklik mücadelesi, tarikat ve cemaatlerle inşa edilen fiili şeriat rejimine karşı, kadınlar başta tüm toplumun özgürlük mücadelesidir. Laiklik mücadelesi, halkları etnik ve mezhepsel ayrımlarla birbirine kırdıran ABD emperyalizmine karşı, bir arada yaşam ve kardeşlik mücadelesidir. Laikliği Savunacağız, Biz Kazanacağız! Emperyalizme ve gericiliğe bu ülkeyi de yarınlarımızı da teslim etmeyeceğiz! Ülkemizin geleceğine sahip çıkacağız, Laikliği, Demokrasiyi, Özgürlüğü savunacağız! Ülkemizin tüm onurlu ilerici, demokrat, yurtsever ezilen emekçi insanlarını bu sesi ülkenin bütün sokaklarında birlikte yükseltmeye Laikliği Birlikte Savunmaya, Ülkemizin Eşit, Özgür ve Demokratik bir Cumhuriyet için birlikte yürümeye çağırıyoruz!”

İLÇE BAŞKANI “POLİS İŞLEM YAPMADI” DEMİŞTİ

SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Emre Ayduğan ise BirGün’e yaptığı açıklamada olayla ilgili polisin işlem yapmak istemediğini, “zabıtayı çağırın pankart asanlara para cezası yazsın” dediğini anlatmıştı. Ayduğan şunları söylemişti:

“Gece, parti binamıza ‘yaşasın şeriat’ yazılı pankart asıldığını öğrenince polisi çağırdık. Polis hiçbir şekilde işlem yapmadı. Polis merkezine de gittik, görgü tanığı olmasına rağmen ifadesi alınmadı. Hatta gece gelen polisler pankartı bile almadı, sabah TEM’den gelen ekip pankartı aldı. Polis merkezinde görevli bir polis ‘zabıtayı çağırın pankart asanlara ceza yazsın’ dedi. Emniyet, bu olaya basit ve sıradan bir olaymış gibi yaklaşıyor. Partimizin yasal pankartlarını asan arkadaşlarımız evlerinden gözaltına alınırken şeriat çağrısı yapıp parti binamıza pankart asanlara işlem yapılmıyor.”

SOL PARTİLİLER GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sefaköy'de "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı asan üç SOL Partili, gerici provokasyon girişiminin ardından hedef gösterilerek gözaltına alınmıştı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen SOL Partililere ev hapsi verilmesi üzerine, SOL Parti iktidarın ve gericilerin hedef tahtasına oturttuğu laiklik pankartını ülkenin dört bir yanına asmaya başlamıştı. Ardından İstanbul’da SOL Genç üyesi üç kişi ile Balıkesir’de, iki SOL Partili benzer gerekçelerle gözaltına alındı.