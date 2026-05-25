Polis baskınıyla tahliye ettirmişti: Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e gideceği tarih belli oldu

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta polis zoruyla tahliye ettirdiği CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenleyecek.

Dün (24 Mayıs), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultay davasına ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından polis ordusuyla CHP Genel Merkezi'ne girilmiş, müdahale sırasında çok sayıda kişi yoğun biber gazına maruz kalmıştı.

Müdahalenin ardından binada bulunanlar dışarı çıkarılırken Kemal Kılıçdaoğlu'nun avukatları polis eşliğinde Genel Merkez'e girmişti. Kemal Kılıçdaroğlu, binanın tahliyesi için Emniyet’e iki ayrı dilekçe vermişti.

Kılıçdaroğlu polis baskını için "Ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı. Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık" ifadelerini kullanmıştı.

4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan CHP Kurultayı'nda delegelerin oyuyla seçilerek göreve gelen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partiyi 47 yıl sonra birincilik konumuna taşıyan Özgür Özel ve yönetimi, dünkü müdahalenin ardından çalışmalarını Meclis'te devam ettireceklerini vurgulamıştı.