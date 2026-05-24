Polis CHP Genel Merkezi'ne girdi: Partililere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin mahkeme kararı gerekçesiyle tahliye edilmesi için dilekçe vermesinin ardından, CHP Genel Merkezi'ne polis baskınıyla girildi.

Ankara Valiliği'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirmesinin ardından, genel merkeze polis müdahalesi başladı. CHP Genel Merkezi bahçesindeki garaj kapısı polis ekiplerince kırıldı.

Polis ekipleri partililere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

Biber gazı ve plastik mermili müdahalenin ardından parti binasında bulunan milletvekilleri, partililer, basın mensupları ve destek için binaya gelen yurttaşlar dışarı çıkarıldı.

Milletvekillerinin ve yurttaşların parti binasına girmesini engellemek için bahçeye polis barikatı kuruldu

Öte yandan Kemal Kılıçdaoğlu'nun avukatları polis eşliğinde Genel Merkez'e girdi. İcra memurları da binaya girerek mahkeme kararını tebliğ etti.

Partililer, Genel Merkez önündeki bekleyişini sürdürüyor.

ÖZGÜR ÖZEL: SUÇUMUZ 47 YIL SONRA PARTİYİ BİRİNCİ PARTİ YAPMAK

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, polisin binaya müdahalesi sırasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Biz saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak" dedi.

Seçimin sokakta, meydanlarda kazanılacağını vurgulayan Özel, "Kaldırabilirler, söküp atabilirler, sokağa atabilirler. Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir" ifadelerini kullandı.



Özel, şunları söyledi:



“İki sonucu hazmedemeyenler, partideki başarımızı hazmedemeyenler ile 31 Mart seçim başarımızı hazmedemeyenlerin ittifakı var. Yani AK Parti’nin yargı kollarıyla butlan ittifakı var. Şimdi o hukuksuz kararı almaları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Önce sabahın 07.00’sinde hiçbirisi CHP’li olmayan, önde yürüyen birkaç milletvekili dışında arkada yürüyenlerin CHP’li olmadığı ve işi gücü kavga etmek olan bir grupla kapımıza dayandılar. Gençler püskürttü. Tekrar geldiler, daha kalabalık geldiler. Kapılar kapandı, direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Binaya girmek, gazla girmek, copla girmek, polisle birlikte girmek, bu binayı tahrip etmek istiyorlar. Bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok. Ama ‘Delegenin oturttuğu bu koltuklardan delegeden başkası bizi kaldıramaz’ dedik.

“BURADAN ATARLARSA MEYDANLARDAYIZ”

Kaldırabilirler, söküp atabilirler, sokağa atabilirler. Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir. Seçim sokakta, meydanda kazanılır. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz. Kimse unutmasın, bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Önce savaş meydanlarında, çadırlarda kuruldu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi, Birinci Meclis’teki bir odayı kendine genel merkez kabul etti. Bize bir oda yeter, bize bir çadır yeter, bize milletimiz yeter. Ama bu darbecilerin de milletimize yaptığı yeter. Milletimizi, sevenlerimizi buna tepki göstermeye; sözle tepki göstermeye, sosyal medyadan tepki göstermeye, gelebilenlerin gelmesine, dayanışma göstermelerine, tüm Türkiye’de il başkanlıklarımıza sahip çıkmalarına, Genel Merkezimize sahip çıkmalarına davet ediyorum. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz, sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar.”