Polis CHP Genel Merkezi'ne girdi: Partililere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi!
Polis, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmek için saat 14.20'de binaya girdi. Bina içinde çok sayıda biber gazı kullanılarak partililere plastik mermiyle müdahale edildi. Bina içinden de mukavemet gösterilen müdahale sırasında çok sayıda kişi, yoğun biber gazına maruz kaldı, yaralandı. Müdahale sırasında CHP lideri Özel "Biz saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak" açıklamasında bulundu. Müdahalenin ardından binada bulunanlar dışarı çıkarılırken Kemal Kılıçdaoğlu'nun avukatları polis eşliğinde Genel Merkez'e girdi. Seçilmiş yönetime karşı açılan davayla mahkeme tarafından Genel Başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu, binanın tahliyesi için Emniyet’e iki ayrı dilekçe vermişti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin mahkeme kararı gerekçesiyle tahliye edilmesi için dilekçe vermesinin ardından, CHP Genel Merkezi'ne polis baskınıyla girildi.
Ankara Valiliği'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirmesinin ardından, genel merkeze polis müdahalesi başladı. CHP Genel Merkezi bahçesindeki garaj kapısı polis ekiplerince kırıldı.
#SonDakika— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 24, 2026
Bir grup polis dış kapıyı kırarak, diğer grup da arka kapıdan yoğun biber gazı sıkarak Genel Merkez binasına girdihttps://t.co/wj1jZ1ATZW pic.twitter.com/NjES6zMZ0B
Polis ekipleri partililere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.
BAHÇEYE POLİS BARİKATI
Biber gazı ve plastik mermili müdahalenin ardından parti binasında bulunan milletvekilleri, partililer, basın mensupları ve destek için binaya gelen yurttaşlar dışarı çıkarıldı.
Milletvekillerinin ve yurttaşların parti binasına girmesini engellemek için bahçeye polis barikatı kuruldu
CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi!— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 24, 2026
Milletvekillerinin ve yurttaşların parti binasına girmesini engellemek için polis barikatı kurulduhttps://t.co/MAW42d9BwU pic.twitter.com/5vASu1cMpZ
CHP Genel Merkezi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emniyet'e verdiği dilekçenin ardından polis müdahalesiyle boşaltıldı!https://t.co/MAW42d9BwU pic.twitter.com/LeFPSm1Tuw— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 24, 2026
İCRA MEMURLARI MAHKEME KARARINI TEBLİĞ ETTİ
Öte yandan Kemal Kılıçdaoğlu'nun avukatları polis eşliğinde Genel Merkez'e girdi. İcra memurları da binaya girerek mahkeme kararını tebliğ etti.
Partililer, Genel Merkez önündeki bekleyişini sürdürüyor.
ÖZGÜR ÖZEL: SUÇUMUZ 47 YIL SONRA PARTİYİ BİRİNCİ PARTİ YAPMAK
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, polisin binaya müdahalesi sırasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Biz saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak" dedi.
Seçimin sokakta, meydanlarda kazanılacağını vurgulayan Özel, "Kaldırabilirler, söküp atabilirler, sokağa atabilirler. Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir" ifadelerini kullandı.
Özel, şunları söyledi:
“İki sonucu hazmedemeyenler, partideki başarımızı hazmedemeyenler ile 31 Mart seçim başarımızı hazmedemeyenlerin ittifakı var. Yani AK Parti’nin yargı kollarıyla butlan ittifakı var. Şimdi o hukuksuz kararı almaları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Önce sabahın 07.00’sinde hiçbirisi CHP’li olmayan, önde yürüyen birkaç milletvekili dışında arkada yürüyenlerin CHP’li olmadığı ve işi gücü kavga etmek olan bir grupla kapımıza dayandılar. Gençler püskürttü. Tekrar geldiler, daha kalabalık geldiler. Kapılar kapandı, direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Binaya girmek, gazla girmek, copla girmek, polisle birlikte girmek, bu binayı tahrip etmek istiyorlar. Bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok. Ama ‘Delegenin oturttuğu bu koltuklardan delegeden başkası bizi kaldıramaz’ dedik.
“BURADAN ATARLARSA MEYDANLARDAYIZ”
Kaldırabilirler, söküp atabilirler, sokağa atabilirler. Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir. Seçim sokakta, meydanda kazanılır. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz. Kimse unutmasın, bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Önce savaş meydanlarında, çadırlarda kuruldu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi, Birinci Meclis’teki bir odayı kendine genel merkez kabul etti. Bize bir oda yeter, bize bir çadır yeter, bize milletimiz yeter. Ama bu darbecilerin de milletimize yaptığı yeter. Milletimizi, sevenlerimizi buna tepki göstermeye; sözle tepki göstermeye, sosyal medyadan tepki göstermeye, gelebilenlerin gelmesine, dayanışma göstermelerine, tüm Türkiye’de il başkanlıklarımıza sahip çıkmalarına, Genel Merkezimize sahip çıkmalarına davet ediyorum. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz, sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar.”
EKREM İMAMOĞLU: DARBECİ, YARGI KOLLARI BAŞKANI, KUKLA VE DAHİLİ BEDHAH KAYYIM
Ekrem İmamoğlu da CHP Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na isim vermeden tepki gösterdi. İmamoğlu, "Darbeci, yargı kolları başkanı, kukla ve dahili bedhah kayyım! Hepiniz aynı yerdesiniz" dedi.
"Mesele CHP meselesi değildir! Hattı müdafa değil, sathı müdafa yapmak zorundayız!" ifadelerini kullanan İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Gerçekten milleti temsil ettiğinize inanıyorsanız, derhal en güçlü şekilde Cumhuriyet’i, demokrasiyi ve adaleti savunmak zorundasınız. Millet hepimizi çağırıyor ve “artık yapın” diyor! Bu topraklarda halay da zeybek de horon da dik oynanır. Biz dimdik olacağız ki millet boyun eğmeyecek! Aklımızla yüreğimizle, vicdanımızla milletçe kazanmak zorundayız. Hiçbir çılgın, Türk milletine zincir vuramaz! Gün, milli iradeyi, milli egemenliği, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ve müdafa etme günüdür. Damarlarımızdaki asil kan 86 milyona bunu emretmektedir! Darbecilere ve işbirlikçilerine inat, mücadeleyi topyekün başlatmak zorundayız. Milletimizin iradesi, kararlılığı ve yol göstericiliği yegâne rehberimiz olacaktır!"
KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'İN TAHLİYESİNİ İSTEMİŞTİ
Mutlak butlan davasında mahkemenin genel başkanlık görevine tekrar getirilmesine hükmettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Ankara Emniyeti'ne dilekçe yazarak, CHP Genel Merkezi'nin kendilerine teslimini istemişti.
Çelik'in dilekçesinde, "Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadeleri yer almıştı.
Ankara Valiliği de bir açıklama yaparak "mahkeme kararının uygulanması için emniyet güçlerine talimat verildiğini" bildirmişti.