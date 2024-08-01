Polis, cinsel saldırıya maruz bırakılan kadının başvurusunu işleme almadı: Şüpheli serbest

Bornova'da cinsel saldırıya maruz bırakılan C.K.’nin başvurusunu polisler işleme almadı. Başka bir karakola yapılan başvuru üzerine gözaltına alınan taksi şoförü, "kuvvetli suç şüphesine" rağmen serbest bırakıldı.

İzmir’in Bornova ilçesinde taksi şoförü Emre U. (30), üniversite öğrencisi C.K.'ye (23) takside cinsel saldırıda bulundı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Semra Turan'ın aktardığı habere göre; 20 Haziran saat 16.00 sıralarında Bornova ilçesi Küçükpark semtinde yaşanan olayın hemen ardından Karabağlar Karakolu’na giden C.K.'nin şikayeti, polisler tarafından "olayın yaşandığı bölge alanımız değil" denilerek alınmadı. Bunun üzerine eve gitmek zorunda kalan C.K., ailesinin desteği ile 23 Haziran'da olayın yaşandığı bölgede bulunan İnciraltı Karakolu’na giderek şikayette bulundu.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

C.K.'nin şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında fail Emre U., "Nitelikli cinsel saldırı suçundan" 25 Haziran'da gözaltına alındı. Fail, emniyet ve savcılık ifadesinde olayın "rıza" dahilinde gerçekleştiğini öne sürdü. Fail emniyet ifadesi ardından çıkarıldığı savcılıkta tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SOMUT DELİL OLMASINA RAĞMEN SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, "Nitelikli cinsel saldırı suçu"nun şüpheli tarafından işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin olduğuna işaret ederek, faili “ikametgah adresi sabit” gerekçesiyle adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Olay sonrası fail, çalıştığı taksi durağından da işten çıkarıldı.

ARACIN KAMERASINI KAPATTI

20 Haziran’da Küçükpark semtinden taksiye bindiğini söyleyen C.K, failin kendisini alıkoyduğunu Fahrialtay Mahallesi’ne geldiklerinde kamera kayıtlarını kapattığını ve cinsel saldırıya maruz bırakıldığını aktardı.

KARABAĞLAR KARAKOLU ŞİKAYETİ ALMADI

Cinsel saldırı sonrası annesini aradığını söyleyen C.K., “Anneme söylediğimde annem hemen karakola gitmemiz gerektiğini söyledi ve şikâyet için Karabağlar Karakolu’na gittik. Ancak buradaki polisler 'alanımız değil' diyerek şikâyeti almadı" diye aktardı.

C.K., olayın yaşandığı bölgedeki İnciraltı Karakolun'da da benzer yaklaşımların yaşanabileceği ihtimali üzerine buradaki karakola gitmek istemediğini, ailesinin ısrarı ve desteği sonucu olaydan 3 gün sonra İnciraltı Karakolu'na giderek, şikayette bulunduğunu söyledi.

POLİS KADINI SUÇLADI

C.K., şöyle devam etti: "İnciraltı Karakolu’na gittim. Buradaki polislere durumu anlatınca bana ‘Sen isteyerek yapmışsındır. Şikayetçi olursan senin başın belaya girer’ diyerek olayın üzerini kapatmamı istediler. Kadınların yanında olması gereken polisler bunu söyleyebilir mi? Bu gibi söylemlerine rağmen ben yine de ifademi verdim. Ancak polis sürekli ‘Sen bana iş çıkartıyorsun’ gibi söylemlerle beni azarladı. Sürekli beni suçlar şekilde konuştular.”

"KADINLARIN SESİ OLMAK İSTİYORUM"

Karakolda maruz kaldığı yaklaşımların ardından zor bir süreç geçirdiğini dile getiren C.K., “Bu kişinin yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Herkes taksiye biniyor ve insanların korkarak binmesini istemiyorum. Böyle insanların taksicilik yapmasını istemiyorum. Yaşadıklarım bende travma yarattı. Onu kabuslarımda görüyorum. Olaydan sonra 9 Eylül Hastanesi Psikiyatri Kliniği bana yatış verdi. Yatış sırasını bekliyorum. Ben verdiğim mücadele ile güçlü olmayı seçiyorum. Failin hak ettiği cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Ben söz konusu şikayeti yalnızca kendim için değil tüm kadınlar için yaptım. Ülkedeki bu durum o kadar korkunç ki kadınlar resmen şans eseri yaşıyor. Adalet sistemimiz o kadar kötü durumdaki failler yargılanmadan serbest bırakılıyor. Ben sesimi duyurarak tüm kadınların sesi olmak istiyorum” diye konuştu.