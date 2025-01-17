Polis, çocuk istismarına tepki gösteren gençlere para cezası kesti!

BirGün, Eskişehir Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım'ın, 12 yaşındaki çocuğu istismar etmekle suçlandığını ortaya çıkardı. Serbest bırakılan müftü, BirGün’ün skandalı gündeme getirmesinin ardından tutuklandı.

SOL Genç üyeleri de istismar skandalına tepki göstermek için Eskişehir'deki Porsuk Çayı üzerindeki köprüye “Tacizci müftüyü aklama, yargıla!” ifadelerinin yer aldığı bir pankart astı.

Ancak daha sonra emniyet, gençlerin evlerine idari para cezası kesildiğine dair tutanak gönderdi.

Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği tarafından kesilen ceza tutanağında gençlerin Kabahatler Kanunu'na aykırı davrandığı öne sürüldü.

"GENÇLERİ DEĞİL, TACİZCİYİ YARGILA"

SOL Genç Eskişehir'den yapılan açıklamada ise cezalara tepki gösterilerek “'Tacizci müftüyü aklama, yargıla!' pankartını asan arkadaşlarımıza idari para cezası tutanakları gönderiliyor.

Gençleri böyle korkutamazsınız, baskılarınıza rağmen haykırıyoruz:

Gençleri değil, tacizciyi yargıla!" denildi.