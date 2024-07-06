Polis, ele geçirdiği haplarla 'Merih Demiral' yazdı

Kütahya'da düzenlenen operasyonda 160 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, ele geçirdiği haplarla 'Merih Demiral' yazdı.

Kütahya'da polisin durdurup arama yaptığı aracın bagajındaki valizde 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, sayımı yapılan hapları EURO 2024 son 16 turundaki Avusturya maçında ‘bozkurt’ işareti yapan Merih Demiral'ın adını yazarak sergiledi.

İstanbul'dan Antalya'ya götürüldüğü öğrenilen uyuşturucu hapların, Kütahya'da bugüne kadar yapılan uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu hap olduğu bildirildi.

Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Merih Demiral, ikinci gol sevinci sırasında 'bozkurt' işareti yapmış ve UEFA'dan 2 maç men cezası almıştı.